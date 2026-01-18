周星馳9字哀悼梁小龍！《功夫》火雲邪神生前不滿「片酬給太少」

梁小龍驚傳逝世，享壽77歲。（翻攝自微博）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕香港影星梁小龍因在電影《功夫》中飾演「火雲邪神」，為不少台灣人所知，今天（18日）傳出他在1月14日逝世，享壽77歲。周星馳稍早在IG發文，表示「永遠懷念梁小龍先生」。

梁小龍受訪時透露，當初周星馳找他演《功夫》，他還不知道周星馳是哪根蔥，之後雙方見面之後，周星馳問東問西，問他會不會甩劍、拿棍，是不是真的很會武打？梁小龍回應：「我比李小龍厲害10倍啦！因為不打我都會死啊，講得很現實。」

後來周星馳又緊追不捨，瘋狂發問，讓梁小龍覺得自己被耍了，讓梁小龍似乎有些不滿：「我說我19歲就在邵氏做武術指導了，你說我會不會耍棍，什麼什麼我都知道啦。」結果周星馳又問他：「你是不是很會打啊？」

問到後來，梁小龍真的不高興了，警告他：「我給你面子，3秒鐘要你躺在地上，不給你面子，只要1秒，一腳就知道。」結果周星馳立刻當場跪下，並希望梁小龍演出《功夫》中最會打的那一個角色。結果一個月後，梁小龍接到周星馳的電話，周星馳詢問梁小龍怎麼沒來上海拍戲？讓梁小龍傻眼，因為他壓根沒答應周星馳。

但梁小龍後來還是去拍戲了，他表示「火雲邪神」的造型是周星馳發想的，「他永遠都要醜化人啊，我在化妝間起碼有20天，都不好意思走出去。」

在另一個訪問中，梁小龍回憶起周星馳邀約過程，「第一次我拒絕走了，第二次我也拒絕了，第三次他到上海打電話給我，說你怎麼還不來？我哪裡有答應你啊，什麼都沒有講過，片酬沒講過。」他苦笑說，自己很不喜歡被說「被星爺捧」，「做什麼事情，電影是綜合性的，每一個部分都很重要，真的不接受，周星馳捧起我了，根本就沒有準備要拍他的戲，捧什麼呢？給我片酬，不夠我做一個月生意的錢。」

