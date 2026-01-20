A-Lin改編娜魯One 大巨蛋帶動唱

A-Lin帶動唱起「喬山One」掀高潮。（喬山健康科技提供）

周興哲飆億級夯曲 張信哲壓軸吸粉大合唱

〔記者張釔泠／台北報導〕喬山健康科技迎來50週年，在大巨蛋舉辦別開生面「喬山50感恩慈善演唱會」，由日本療癒歌姬夏川里美揭開序幕，告五人、玖壹壹、盧廣仲、周興哲輪番上陣，並邀來金曲歌后A-Lin熱唱，最後由「情歌王子」張信哲壓軸，掀起一波波高潮。

周興哲獻唱多首破億點擊情歌。（喬山健康科技提供）

大巨蛋前天擠進3.5萬人，告五人帶來《給你一瓶魔法藥水》、《我想要佔據你》等夯曲炒熱氣氛；玖壹壹一接手舞台就大喊：「我們也是台中來的！」唱《做你的格》時洋蔥踩器材唱歌、健志登上跑步機，春風更率隊下台互動，大巨蛋瞬間變成巨型派對現場。

張信哲金曲連發，觀眾跟著大合唱。（喬山健康科技提供）

節奏收放之間，盧廣仲登台演唱《刻在我心底的名字》、《我愛你》等曲，讓全場自動降噪；接著再由周興哲接手情歌主線，獻唱《你，好不好？》、《怎麼了》等情歌，現場手機燈海亮起，驗證他擁有多首破億金曲的全民影響力，他也特別為喬山獻唱生日快樂歌，並在主持人Lulu的力拱下，清唱一段成名曲《以後別做朋友》。

A-Lin繼東跨後再度登上大舞台，除大展歌唱實力，也重現近期的「娜魯One」旋風，唱起「喬山One」、「喬山Two」、「喬山Seven Eleven」讓觀眾嗨翻，她開心直呼：「希望很快可以在大巨蛋辦自己的個唱！」壓軸時刻張信哲登場，生涯金曲《過火》及《愛如潮水》讓全場徹底失守大合唱，他首度站上大巨蛋舞台，也被外界視為替全新巡演提前暖身。

