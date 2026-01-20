自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

A-Lin改編娜魯One 大巨蛋帶動唱

A-Lin帶動唱起「喬山One」掀高潮。（喬山健康科技提供）A-Lin帶動唱起「喬山One」掀高潮。（喬山健康科技提供）

周興哲飆億級夯曲 張信哲壓軸吸粉大合唱

〔記者張釔泠／台北報導〕喬山健康科技迎來50週年，在大巨蛋舉辦別開生面「喬山50感恩慈善演唱會」，由日本療癒歌姬夏川里美揭開序幕，告五人、玖壹壹、盧廣仲、周興哲輪番上陣，並邀來金曲歌后A-Lin熱唱，最後由「情歌王子」張信哲壓軸，掀起一波波高潮。

周興哲獻唱多首破億點擊情歌。（喬山健康科技提供）周興哲獻唱多首破億點擊情歌。（喬山健康科技提供）

大巨蛋前天擠進3.5萬人，告五人帶來《給你一瓶魔法藥水》、《我想要佔據你》等夯曲炒熱氣氛；玖壹壹一接手舞台就大喊：「我們也是台中來的！」唱《做你的格》時洋蔥踩器材唱歌、健志登上跑步機，春風更率隊下台互動，大巨蛋瞬間變成巨型派對現場。

張信哲金曲連發，觀眾跟著大合唱。（喬山健康科技提供）張信哲金曲連發，觀眾跟著大合唱。（喬山健康科技提供）

節奏收放之間，盧廣仲登台演唱《刻在我心底的名字》、《我愛你》等曲，讓全場自動降噪；接著再由周興哲接手情歌主線，獻唱《你，好不好？》、《怎麼了》等情歌，現場手機燈海亮起，驗證他擁有多首破億金曲的全民影響力，他也特別為喬山獻唱生日快樂歌，並在主持人Lulu的力拱下，清唱一段成名曲《以後別做朋友》。

A-Lin繼東跨後再度登上大舞台，除大展歌唱實力，也重現近期的「娜魯One」旋風，唱起「喬山One」、「喬山Two」、「喬山Seven Eleven」讓觀眾嗨翻，她開心直呼：「希望很快可以在大巨蛋辦自己的個唱！」壓軸時刻張信哲登場，生涯金曲《過火》及《愛如潮水》讓全場徹底失守大合唱，他首度站上大巨蛋舞台，也被外界視為替全新巡演提前暖身。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中