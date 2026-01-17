瑪姬葛倫霍執導筒 讚老公性感 《科學新娘！》合作親弟傑克 片場笑翻天

瑪姬葛倫霍（右起）再執導筒，和克里斯汀貝爾、潔西伯克利合作新片《科學新娘！》。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕好萊塢才女瑪姬葛倫霍編導新片《科學新娘！》，除了找來《黑暗騎士》搭檔克里斯汀貝爾飾演「科學怪人」、《哈姆奈特》甫獲金球影后的潔西伯克利化身「科學新娘」，親弟弟傑克葛倫霍與老公彼得賽斯嘉也在片中演出。其中，她和傑克更是繼2001年《怵目驚魂28天》後，暌違25年再度姊弟合體，話題性十足。

瑪姬葛倫霍大讚老公彼得賽斯嘉「非常非常性感」。（翻攝自YouTube）

談到老公彼得飾演偵探威爾斯，瑪姬笑說：「我希望威爾斯要非常、非常性感，所以只好找我自己的老公來演！」不過玩笑歸玩笑，她透露背後其實經過認真考量，「彼得向來擅長詮釋這種介於善惡之間、層次複雜的人物，我很確定，他能把這個角色演得非常立體。」

請繼續往下閱讀...

傑克葛倫霍（前左）應親姊之邀參演《科學新娘！》。（翻攝自YouTube）

至於弟弟傑克，瑪姬坦言是最後才開口邀請，「我們上一次合作是《怵目驚魂28天》，那時我大概才20歲左右，之後就再也沒有一起工作過。」提及對兩人再度同場留下深刻回憶，「真的太愉快了，我常常笑到眼淚直流，我真的很愛這段經驗。」她也透露，雖然對每一位演員都抱持熱情與敬意，但與親弟弟一起拍電影，仍多了一份無可取代的特別情感。

該片靈感取自經典恐怖片《科學怪人的新娘》，結合科幻、懸疑與犯罪元素，被問到片名驚嘆號的意義，瑪姬則解釋：「如果你是一個在1936年死去的女性，生前從未被傾聽，重生時有太多話要說，當一切終於爆發，自然就帶著一個驚嘆號！」《科學新娘！》將於3月4日在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法