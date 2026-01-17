自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》黃河擁陰陽眼 揭租屋處撞鬼 斡旋靈界朋友恩威並施 眼刀喝斥溝通沒在怕

36歲的黃河沒想過置產，樂當租屋族。（記者胡舜翔攝）36歲的黃河沒想過置產，樂當租屋族。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

金鐘戲王黃河在公視台語台新戲《人生只租不賣》飾演租賃管理師，戲外他長年身為租屋族，現與朋友分租60坪、4房公寓，配有陽台、木地板，相當舒適，每月房租才2萬元。擁有陰陽眼的他透露有次工作很累返家，看見3名「靈界朋友」坐在客廳沙發chill（放鬆），讓當一整天社畜的他氣到不行，怒轟對方出門。

他挑租屋很在意通風、格局和採光，不諱言指出租屋處難免都有鬼，對方不會碰人類的私人物品，大多時間彼此都能互相尊重體諒，但他偶爾碰上調皮鬼。

有次室友在餐桌吃飯，隨口問他「黃河，聽說這邊有鬼」，正在廚房洗碗的黃河頭頂上的燈立刻開始閃爍，讓室友嚇到說不出話，黃河立刻射出一記眼刀威脅上方的鬼，才恢復正常。

而這回拍戲，辦公室場景就搭建在老舊眷村，黃河透露廁所有一位固定存在的「好兄弟」，因為對方從不打擾大家，他也習以為常，直到有天要去廁所換衣服，「祂竟突然站起來！」讓一向鎮定的黃河也嚇到不行。

黃河（左）和陳姸霏在《人生只租不賣》替房東和租客奔波。（公視台語台提供）黃河（左）和陳姸霏在《人生只租不賣》替房東和租客奔波。（公視台語台提供）

此外，他對劇名《人生只租不賣》很有感覺，不斷反思「不管是生活還是感情，到底要犧牲到什麼程度？」去年中他與交往2年的圈外女友分手，單身至今半年，他認為親密關係不代表所有事情都要綁在一起。

過去他曾交往過一位熱衷「查勤」的另一半，年輕時會勉強自己配合、妥協，但現在學會直接拒絕，「這不是誰對誰錯，而是價值觀不同。」提及曾因工作忙碌消失兩天，讓前女友以為他行蹤成謎，最後才發現，他其實只是躺在家裡補眠，加上女友想查看他的私訊，他乾脆直接把手機遞過去，結果對方看完只說一句「好無聊」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中