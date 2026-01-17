《人物專訪》黃河擁陰陽眼 揭租屋處撞鬼 斡旋靈界朋友恩威並施 眼刀喝斥溝通沒在怕

36歲的黃河沒想過置產，樂當租屋族。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

金鐘戲王黃河在公視台語台新戲《人生只租不賣》飾演租賃管理師，戲外他長年身為租屋族，現與朋友分租60坪、4房公寓，配有陽台、木地板，相當舒適，每月房租才2萬元。擁有陰陽眼的他透露有次工作很累返家，看見3名「靈界朋友」坐在客廳沙發chill（放鬆），讓當一整天社畜的他氣到不行，怒轟對方出門。

他挑租屋很在意通風、格局和採光，不諱言指出租屋處難免都有鬼，對方不會碰人類的私人物品，大多時間彼此都能互相尊重體諒，但他偶爾碰上調皮鬼。

請繼續往下閱讀...

有次室友在餐桌吃飯，隨口問他「黃河，聽說這邊有鬼」，正在廚房洗碗的黃河頭頂上的燈立刻開始閃爍，讓室友嚇到說不出話，黃河立刻射出一記眼刀威脅上方的鬼，才恢復正常。

而這回拍戲，辦公室場景就搭建在老舊眷村，黃河透露廁所有一位固定存在的「好兄弟」，因為對方從不打擾大家，他也習以為常，直到有天要去廁所換衣服，「祂竟突然站起來！」讓一向鎮定的黃河也嚇到不行。

黃河（左）和陳姸霏在《人生只租不賣》替房東和租客奔波。（公視台語台提供）

此外，他對劇名《人生只租不賣》很有感覺，不斷反思「不管是生活還是感情，到底要犧牲到什麼程度？」去年中他與交往2年的圈外女友分手，單身至今半年，他認為親密關係不代表所有事情都要綁在一起。

過去他曾交往過一位熱衷「查勤」的另一半，年輕時會勉強自己配合、妥協，但現在學會直接拒絕，「這不是誰對誰錯，而是價值觀不同。」提及曾因工作忙碌消失兩天，讓前女友以為他行蹤成謎，最後才發現，他其實只是躺在家裡補眠，加上女友想查看他的私訊，他乾脆直接把手機遞過去，結果對方看完只說一句「好無聊」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法