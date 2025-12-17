自由電子報
娛樂 最新消息

龍千玉愛女託夢微笑 首開個唱特別留座位

龍千玉（左）邀請猛男助陣，炒熱現場氣氛。（記者潘少棠攝）龍千玉（左）邀請猛男助陣，炒熱現場氣氛。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕台語天后龍千玉出道48年，終於將舉辦首場個唱「男人情女人心演唱會」，昨天她穿著大紅禮服現身記者會求好彩頭，提到家人時數度噴淚，除了感謝媽媽鼓勵她開唱，也透露在演唱會底定後，過世13年的愛女「入夢」了，開唱時會留一個位置，希望女兒來看。

龍千玉說，女兒走了之後從來沒夢過她，前幾天女兒卻現身夢中，「她沒有說話，坐在我對面笑笑的，但我可以感覺到她想說『媽媽妳終於要開演唱會了』。」也分享女兒生前很感性，最喜歡她的作品是《忘川河》，會將這首歌排進歌單，屆時可能會淚灑舞台，連導演都對她說「我怕你hold不住」。

日前她上鄭弘儀的節目否認女兒是輕生離開的，昨天她也再次澄清女兒是發生意外離世，她說：「我是佛教徒，很多人以為死是一了百了，但其實是沒完沒了，會不斷輪迴。」她很害怕女兒受苦，「真相大白後我還是很痛苦、悲傷，但我知道這是意外，她不是不要媽媽，只是意外沒辦法控制，只能說是老天爺的安排。」

龍千玉（中）明年4月開演唱會，高齡90歲的媽媽（右）與弟弟江志豐現身力挺。（記者潘少棠攝）龍千玉（中）明年4月開演唱會，高齡90歲的媽媽（右）與弟弟江志豐現身力挺。（記者潘少棠攝）

她高齡90歲的媽媽、弟弟江志豐也現身力挺，讓龍千玉淚崩，哽咽表示：「這場演唱會是為母親而唱，媽媽90歲了，我還要讓她等多久？能唱給她聽，我今生已無遺憾。」至於遠在加拿大的兒子與媳婦會不會到場？她笑說他們回了「到時候再看」5個字，也許會給她驚喜。演唱會明年4月25日於台中中興大學惠蓀堂舉行，門票12月23日在年代售票、四大超商開賣。

