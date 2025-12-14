羅志祥出道30年舞魂再現 轟蛋首場兩度喊停 忘記走位糗倒帶

羅志祥看到觀眾顧著撿紙花，忍不住喊卡嗆聲。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道30週年的「小豬」羅志祥第七度攻蛋，今、昨兩天在小巨蛋舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」。團隊重金打造實境水幕秀、高科技雷射燈光秀以及煙火爆破。小豬唱好唱滿誠意十足，首場卻在台上兩度喊停，先是不小心忘記走位跟歌迷道歉，唱到嗨歌《全糖獨家》見到粉絲狂搶紙花「又喊卡」，幽默嗆聲：「我在表演啦，我就等你們（指現場觀眾）撿完，我已經忍氣吞聲到現在了。」要求再唱一次。

羅志祥與火辣的SODA（左）合體帶來精彩的DJ秀。（記者胡舜翔攝）

演唱會舞台打造成華麗的「遊樂園」，舞台上設置著象徵承載幸福的摩天輪，代表小豬一路以來喜歡帶給觀眾的歡樂形象，更是他出道30年始終不變的初衷。開場他現身高喊：「台北，今天要跟大家一起嗨到最後」，飆唱《全城熱愛》、《舞魂再現》、《愛投羅網》等多首經典舞曲，率領20名舞者嗨翻全場。

羅志祥（中）開場率領舞者，帶來15分鐘的精彩快歌。（記者胡舜翔攝）

隨後小豬帶來串燒經典情歌，包括《不具名的悲傷》、《我不會唱歌》、《搞笑》，只見他唱得深情，準備要唱《愛轉角》卻忘記走位，沒有走上升降舞台，直接在台上笑出聲。小豬懊悔說：「我忘記走位了，對不起對不起，太陶醉了，我的嗎呀。」強調前面都唱得很好，「好可惜喔，也沒有破音什麼都沒有，對不起啊，我們就倒帶。」請現場觀眾假裝沒看到。

除了遊樂園主舞台與延伸舞台外，團隊也打造360度環狀舞台，昨晚小豬首唱台語新歌《做伙》，他在台上感性吐露心聲，感謝歌迷一路以來的陪伴，「唱了這麼多年，終於有一首歌『中』了！」首場嘉賓是火辣的DJ SODA，她登上舞台與小豬攜手演出，瞬間把現場化身為國際電音派對。小豬表示，一直很希望能邀請DJ SODA 同台，「真的非常開心，也非常激動。」

