娛樂 最新消息

洪毛昏迷5天3度病危 出院暴瘦15公斤

洪毛大病初癒，瘦了一大圈。（記者胡舜翔攝）洪毛大病初癒，瘦了一大圈。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔綠葉演員「洪毛」吳義文9月底健康亮紅燈，原本自認身體不錯、又常運動，僅因低燒37.5度就靠退燒藥硬撐一個月，直到突然跌倒、傷口血流不止，才驚覺異常送急診。檢查後肝指數竟飆破8千，被醫師當面告知「你快死了」，隨即住進加護病房，歷經猛爆性肝炎、敗血症與嚴重黃疸，前後三度被下病危通知，甚至一度昏迷5天。

住院期間，他承受連日高燒、無止盡的打針與抽血，雙手血管用盡改抽腳部，留下300多個針孔，半夜聽到病房門開就害怕到落淚，形容自己像「等被拖走的死刑犯」。病情反覆，他輾轉多家醫院治療，醫師一度坦言存活率僅五成，甚至直說「可能沒救了」，最終靠意志力與醫療團隊搶救才撐過生死關卡，直到近日才完全康復。

住院3個月花費約30萬元、暴瘦15公斤，但洪毛感慨「錢真的不重要，命撿回來最重要」。鬼門關前走一遭之後，他人生觀徹底改變，不再逞強，也不與人爭，深刻體會「身體不舒服就是警訊」。

如今洪毛不僅三高改善、外型變瘦，心境也更豁達，並以自身經歷提醒大家：有狀況一定要看醫生，別再硬撐。

