一戰再戰9入圍 爭霸金球獎

李秉憲挑戰李奧納多拚影帝 左撇子女孩搶外語片失利

電影《一戰再戰》稱霸金球獎電影類入圍，李奧納多狄卡皮歐再度入圍音樂或喜劇類影帝。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕第83屆金球獎前天公布入圍名單，由保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》以9項入圍成為電影類最大贏家，挪威電影《情感的價值》則以8項大獎緊追，另一部獎季大熱電影、萊恩庫格勒執導的《罪人》也入圍7項大獎；影集方面則由入圍6項的《白蓮花大飯店》領跑。

朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍音樂或喜劇類三項大獎，李炳憲更成為首度角逐電影類影帝的韓國演員。（龍祥提供）

韓國導演朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍音樂或喜劇類最佳影片和最佳外語片，男主角李炳憲更入圍音樂及喜劇類最佳男主角，成為首度角逐電影類影帝的韓國演員，對上《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐、《橫衝直闖》提摩西夏勒梅、《影星傑凱利》喬治克隆尼、《藍月終曲》伊森霍克以及《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙。

今年也有不少演員在演技獎項橫跨電影類和電視類別，包括瑞米艾倫懷特、亞曼達塞佛瑞、雅各艾洛迪都在兩種類別獲得提名肯定。導演李察林克雷特更以《新浪潮》和《藍月終曲》兩部作品同時角逐音樂或喜劇類最佳影片，反而擠掉了聲勢相當高的《魔法壞女巫：第二部》。

台灣代表《左撇子女孩》遺憾未能入圍金球獎最佳外語片。（光年提供）

最佳外語片方面《徵人啟弒》對上法國《只是一場意外》、挪威《情感的價值》、西班牙《穿越地獄之門》、巴西《這不只是個間諜故事》、以及突尼西亞《The Voice of Hind Rajab》（直譯：《欣德拉賈布之聲》），台灣代表《左撇子女孩》遺憾未能擠進入圍名單，接下來能否於奧斯卡短名單站穩腳步，仍是未知數。

今年最佳動畫片格外受到矚目，堪稱最受歡迎的兩大動畫片，《Kpop 獵魔女團》對上今年全球賣座的日本動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，對手還有《動物方城市2》、《小雨艾蜜莉》、《地球特派員》以及《再見未來男孩》。第83屆金球獎將於2026年1月11日揭曉。

