娛樂 最新消息

李千娜牽愛女首同台 嗨飆高音

李千娜牽愛女首同台 嗨飆高音李千娜將電子花車元素也帶到演唱會舞台上。
（寬宏藝術x環球音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕李千娜前晚在TICC舉辦出道18年的首次大型個唱「入戲」，和她長相神似的女兒顧穎現身，母女倆首度同台飆嗓掀高潮；此外她也獻唱《逃婚100次》插曲《命中注定》、《少年吔》片尾曲《莫忘》緬懷好友「小鬼」黃鴻升、如同兄長的顏正國，台下觀眾們為之動容拭淚。

李千娜牽愛女首同台 嗨飆高音李千娜出道18年首度舉辦大型個唱。
（寬宏藝術x環球音樂提供）

大秀辣長腿22吋螞蟻腰 挑戰電子花車唱跳歌手

這次開唱她以「舞台變化」象徵「人生轉折」，帶出她在演員、歌手等多重身分中穿梭，也把台語翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》的電子花車元素用嶄新方式呈現，打造了風格強烈的馬甲上衣，大露22吋螞蟻腰，下身則運用裙襬流蘇，呈現若隱若現的性感，但仍擋不住她修長美腿的魅力。

李千娜牽愛女首同台 嗨飆高音李千娜（左）與女兒顧穎驚喜同台。
（寬宏藝術x環球音樂提供）

此外，李千娜也和女兒獻出合體處女秀，兩人合唱《打勾勾》時相互凝視、眼眶泛淚，唱完後李千娜關心女兒：「這是你比完賽，第一次活生生站在大家面前，站上這個舞台緊張嗎？」還加碼幫觀眾問：「第一次跟媽媽同台的感覺是什麼？」台風穩健的顧穎說：「我覺得很激動也很緊張，我原本以為會看得很清楚大家，結果眼前黑漆漆的。」

李千娜演唱會上的每一套造型都用盡心思準備。（寬宏藝術x環球音樂提供）李千娜演唱會上的每一套造型都用盡心思準備。（寬宏藝術x環球音樂提供）

顧穎也趁機反問媽媽此刻的心情，沒想到李千娜越說越多，顧穎忍不住提醒：「老闆，要不要先下去休息，喝個水、補個妝？」李千娜嘟囔哪有員工叫老闆下台，顧穎才不好意思地說：「媽媽，因為下一首是我要唱。」母女互動溫馨又逗趣。

