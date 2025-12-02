李俊昊帶隊逆轉勝 《颱風商社》收視衝鋒

李俊昊在《颱風商社》成為人人敬重的社長，結局收視創新高。

（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇男神李俊昊主演tvN週末劇《颱風商社》前晚播畢，他飾演一夜之間成為公司社長的「強太風」，精準詮釋青年人的成長期，最終集他帶領社員挺過公司經營危機，平均收視衝破10.3%創全劇新高。

李俊昊（右三）在戲中帶領全體公司職員挺過經營危機。（翻攝自IG）

李俊昊近年主演韓劇聲勢頗旺，包括古裝劇《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》，再到《颱風商社》，韓媒形容他每次都以如魚得水的演技帶來強大話題，並以《颱》劇完美展現從富二代成為真正社長的成長軌跡。

李俊昊發表劇終感言，表示「透過角色體會親情、友情、愛情，還有同事間的羈絆等，在任何逆境都能藉助團結重獲自信」，並暖心說：「若大家感到力不從心，想稍微停下腳步時，記得想起這部戲劇，我們並非孤獨一人，始終都在一起。」

戲約不斷的李俊昊主演Netflix全新影集《現金英雄》昨釋出最新預告，故事講述他飾演的普通公務員，意外發現手中的金錢能獲得相對等級的超能力，劇組同步曝光戲劇看點：「這會是前所未見，心酸又爆笑的英雄故事，相信會讓觀眾很有共鳴。」

