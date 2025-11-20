自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

青龍獎逐后冠紅毯先競艷 孫藝真美背誘人潤娥紅不讓

孫藝真獲頒青龍人氣獎，紅毯上大露美背，狂吸眾人目光。（翻攝自SPOTV NEWS）孫藝真獲頒青龍人氣獎，紅毯上大露美背，狂吸眾人目光。（翻攝自SPOTV NEWS）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影壇盛事「第46屆青龍獎」昨在汝矣島KBS頒獎，玄彬、孫藝真夫妻檔一前一後亮相紅毯，點亮星光，其中孫藝真透視裸色戰袍登場，更大露美背，引來男主持人忍不住喊「真的太美了」，粉絲歡呼聲不斷，現場星光熠熠。

潤娥以一身紅色禮服出席青龍獎，獲讚美麗動人。（翻攝自SPORTS Q）潤娥以一身紅色禮服出席青龍獎，獲讚美麗動人。（翻攝自SPORTS Q）

玄彬和孫藝真繼5年前以韓劇《愛的迫降》奪下「百想藝術大賞」人氣獎後，兩人今年分別擊敗朴珍榮、潤娥，雙奪「青龍人氣獎」冠軍，吸引韓國網友歡呼「這是真愛的迫降」。

玄彬、孫藝真本屆各自以《哈爾濱》、《徵人啟弒》入圍影帝后，紅毯主持人問到若只有一人能拿獎，會選誰？玄彬直球表示「我會選自己」，隨後孫藝真答案複製貼上，逗樂粉絲。

最佳男女主角入圍者中，李炳憲、宋慧喬因故缺席紅毯，其餘8位提名者來勢洶洶，其中潤娥以《凌晨兩點的惡魔》4度角逐青龍影后，一襲紅禮服亮相，呼應片中「小惡魔」角色，被網友評論「將紅毯穿在身上」。

男主角入圍者則清一色身穿黑西裝，特別的是，玄彬戴上黑框眼鏡，大吹斯文帥氣風，其餘薛景求、朴正民、曹政奭都走保守西裝路線；今年是李帝勳、韓志旼連兩年接下典禮主持，網友大讚男帥女美，主持穩健，紛紛給予好評。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中