青龍獎逐后冠紅毯先競艷 孫藝真美背誘人潤娥紅不讓

孫藝真獲頒青龍人氣獎，紅毯上大露美背，狂吸眾人目光。（翻攝自SPOTV NEWS）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影壇盛事「第46屆青龍獎」昨在汝矣島KBS頒獎，玄彬、孫藝真夫妻檔一前一後亮相紅毯，點亮星光，其中孫藝真透視裸色戰袍登場，更大露美背，引來男主持人忍不住喊「真的太美了」，粉絲歡呼聲不斷，現場星光熠熠。

潤娥以一身紅色禮服出席青龍獎，獲讚美麗動人。（翻攝自SPORTS Q）

玄彬和孫藝真繼5年前以韓劇《愛的迫降》奪下「百想藝術大賞」人氣獎後，兩人今年分別擊敗朴珍榮、潤娥，雙奪「青龍人氣獎」冠軍，吸引韓國網友歡呼「這是真愛的迫降」。

請繼續往下閱讀...

玄彬、孫藝真本屆各自以《哈爾濱》、《徵人啟弒》入圍影帝后，紅毯主持人問到若只有一人能拿獎，會選誰？玄彬直球表示「我會選自己」，隨後孫藝真答案複製貼上，逗樂粉絲。

最佳男女主角入圍者中，李炳憲、宋慧喬因故缺席紅毯，其餘8位提名者來勢洶洶，其中潤娥以《凌晨兩點的惡魔》4度角逐青龍影后，一襲紅禮服亮相，呼應片中「小惡魔」角色，被網友評論「將紅毯穿在身上」。

男主角入圍者則清一色身穿黑西裝，特別的是，玄彬戴上黑框眼鏡，大吹斯文帥氣風，其餘薛景求、朴正民、曹政奭都走保守西裝路線；今年是李帝勳、韓志旼連兩年接下典禮主持，網友大讚男帥女美，主持穩健，紛紛給予好評。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法