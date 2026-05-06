王俐人點破3大真相！沒離婚還負債1500萬 直播露點遭轟「現況全說了」

王俐人直播露點遭部分網友砲轟「賣肉」。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕王俐人近期因直播露胸遭外界質疑「賣肉」、「激凸博流量」，引發大量爭議與批評。對此，資深媒體人狄志為今（6日）公開再替她發聲，並轉述王俐人親口說法強調3大點「沒有離婚、老公沒靠她養、現在還負債1500萬」，直言外界傳聞根本不是事實，也心疼她遭受過度放大檢視。

狄志為稍早透露，在《新聞挖挖哇》錄影現場碰到依舊開朗灑脫的王俐人，且在面對近期直播爭議並未被輿論擊垮，同時轉述王俐人對外界最在意的3件事，第一是「她沒有離婚」，第二是「她老公也沒有靠她養」，第三則是「她現在其實還負債1500萬，根本不像外界講的賺了800萬。」直言部分媒體與網路說法過於誇張，與事實存在落差。

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至於外界討論最激烈的成人頻道直播風波，狄志為表示王俐人的想法其實很單純，只是去上一個節目，對方希望怎麼配合，自己就會盡量配合，並非外界所說「走投無路」或刻意靠清涼博眼球。狄志為也提到，王俐人坦言既然接了工作，就會認真體驗、好好完成，而老公也完全支持她，因此她並不在意酸民批評。

最後，狄志為也忍不住替王俐人抱不平，強調「不偷不搶，也沒有做什麼傷害別人的事情，還是希望有心人不要用放大鏡或者是有色的眼光看。」他也透露，王俐人經營私廚6年因營運問題收掉，背上不少債務卻不後悔，反而願意放下面子重新找機會、把握流量，留下一句話讓他印象深刻，「人生到了這個年紀，很多事情不用再活給別人看，知道自己在做什麼比較重要。」

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