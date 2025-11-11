《人物專訪》許哲珮自曝陷黑洞失去創作力 樂當朋友的樹洞

許哲珮說自己是很多藝人朋友的「樹洞」，傾聽過很多祕密。（記者潘少棠攝）

記者陳慧玲／專訪

有「音樂精靈」封號的創作歌手許哲珮，擁有催眠師證照，但她談到：「催眠師可以療癒別人，卻最難療癒自己。」透露自己去年曾陷入黑洞，不但失去創作力，最有自信的嗓音也出問題，「非常可怕，我不敢告訴任何人。」連身兼她經紀人，最親近的的老公她也不敢說。

許哲珮推出新專輯《樹洞裡可以悲傷》，坦言《黑洞》這首歌最難唱，也錄最久，「唱的時候會回到寫歌狀態，最黑洞時候，瞬間帶回去年上半年低谷回憶。」面對靈感卡關，不知道寫什麼，又發現自己聲音不好了，許哲珮說：「很慌！會害怕我的超能力會不見嗎？ 」

聲音如同歌手的生命，但許哲珮出現難題，「我沒辦法好好控制聲音，聲音不穩定，以前可以唱的，進錄音室更直接發現我的聲音不見了，小時候用天賦唱歌，『開嗓』對我來說如天方夜譚，根本不需要。」後來她發現這和心理狀態有關，「找到樹洞、找到出口，聲音就回來了。」

許哲珮談到，和不同朋友聊的話題也不同，透露和「Jolin」蔡依林會聊心靈成長的事，「和她聊這些不會奇怪，會彼此分享對靈魂的看法，以及生命需要的、深入的東西。」另外新婚的Lulu也會和她分享心事、秘密，許哲珮笑說：「我是大家的樹洞。」

另外談到老公，許哲珮甜說：「他是我的初戀，我人生的一半都和他在一起。」她不會因為結了婚，當了媽媽就失去少女心，笑說：「我每張專輯都寫歌給他，就很少女心！」12月27日許哲珮將在北流SUB舉辦演唱會，購票可洽遠大售票系統。

