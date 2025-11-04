自由電子報
娛樂 最新消息

〈人物專訪〉陸小芬接住流星哀號極限挑戰

陸小芬挑戰大愛新戲，直言是她「從影以來最煎熬的一次」。（記者陳奕全攝）陸小芬挑戰大愛新戲，直言是她「從影以來最煎熬的一次」。（記者陳奕全攝）

暌違24年回歸電視劇 狂背劇本體能考驗超崩潰

記者傅茗渝／專訪

金馬影后陸小芬的名字，曾是台灣電影的象徵。淡出演藝圈多年後，她前年憑《本日公休》華麗復出，橫掃口碑，在台北電影節再度奪下影后。接著，她暌違24年回歸小螢幕，挑戰大愛新戲《接住流星的人》，卻直言這是她「從影以來最煎熬的一次」。

陸小芬劇中照顧受困家庭孩童，與童演群戲相當多，光是翻開劇本，她就忍不住驚呼：「孩子們的背景竟然都是真的，有的被家暴、有的被遺棄，每一個都是主角。」她深知這齣戲不能掉以輕心，壓力之大，超過她過去任何一部作品。

陸小芬（右三）接拍《接住流星的人》，與童演群戲相當多。（大愛提供）陸小芬（右三）接拍《接住流星的人》，與童演群戲相當多。（大愛提供）

真正開拍後，挑戰遠比她想像艱鉅。大愛的台詞嚴謹，一字不能改，陸小芬只能回家「狂背」救急，「每天背到半夜12點多，腦子還在轉，早上6點又得出門。」3個月下來，她瘦了一圈，連衣服都鬆了。

拍攝現場更是「體能魔王關」，戲裡場景分布在5層樓，她天天爬上爬下，耗盡力氣；有次在狹窄空間裡連續站3小時，臉脹紅到嚇壞化妝師，被誤會「喝醉」上工。加上嚴重過敏導致不停咳嗽，每天靠藥物撐場，她也曾一度崩潰「那時候真的想過不要再演了，太辛苦了！」不過導演章可中溫和有耐性，反而讓她不敢鬆懈，「我不能讓他崩潰，只能自己背到崩潰。」

久違回歸小螢幕，陸小芬直言以前演戲比較「職業化」，一部接一部，沒時間沉澱；如今懂得調整步伐，透過瑜伽、親近大自然、閱讀佛經，讓身心保持愉悅，「觀眾看得出演員有沒有準備充分，不是來了就演。就像吃東西能分辨天然或味精，演員的用心與否，觀眾的眼睛最雪亮。」

