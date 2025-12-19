2026搶氣在先！冬至不只吃湯圓～12生肖「去雜氣」對症下藥

在台灣民俗中，冬至過後即是新歲的開始，重要性不亞於春節。命理師建議12生肖在冬至這天應把握「轉運宜忌」，更能啟動福祿基石。（中央社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕再過兩天就是冬至，你知道這天除了吃湯圓「取圓以接陽氣」的意涵之外，在這段時間裡，不同生肖的應對之道也不盡相同嗎？有些事該做，有些事則須盡量避開！研究幸運命理多年的菲菲老師建議，我們必須將注意力從過往的壓力、問題或停滯點上移開，將能量重新聚焦在「行動力與方向感」上，才能迎接丙午火馬年氣象、打造福碌雙收的好運勢。

菲菲老師表示，冬至不僅是一年之中白晝最短的一天，更是傳統命理學中，被視為「冬至大如年」的重要轉折點。在台灣民俗中，冬至過後即是新歲的開始，其意義之深遠，不亞於春節。從《易經》的角度來看，冬至恰恰對應「地雷復」卦，

精準地象徵著陰氣達致極盛之後，地底開始生發出第一點微弱、卻充滿生命力的陽氣，即所謂的「一陽復始」，更是天地氣場從沉寂到復甦、萬物由靜轉動的關鍵節點。

菲菲老師強調，冬至這天，人們的「個人氣場」最容易與天地產生共振，可把握這股「復甦」的力量，在生活中實踐轉運心法，為運勢進行深度調場。大家可透過以下三個層面來積蓄陽氣、迎接財福：

1.「食」的圓滿：傳統上吃湯圓、餃子等象徵圓滿，藉由食物的熱能與形狀，讓身心達成和諧、去除舊歲的雜氣。

2.「行」的沉澱：效法陽氣初生的緩慢，進行內觀、整理居家或工作環境，讓金流乾淨、方向明確，清出空間讓新的財氣進入。

3.「念」的轉化：藉由冬至的靜極思動，立下新一年的目標或志願，以堅定的心念啟動個人陽氣，讓能量充滿正向。

菲菲老師特別提醒，在陽氣初生的關鍵時刻，心態上的「轉明」比任何外在儀式都更重要，保持理順與整理的狀態，讓舊有思維退場，為全新的財氣和貴人運打開暢通的好運勢，讓這股新生的陽氣為新的一年：調和氣場、趨吉避凶、激活貴人。

➤鼠（眾人爭鋒 財氣易散）

競爭者眾多，成果易被分散。財務損耗風險高，合作需警惕。

•宜：轉換現金為長期資產（如進修／儲蓄）。親自審核合約，多行公益。

•忌：高風險投機、替人擔保、或與損友有大額金錢往來。

•生活轉運法：在臥室擺放聚寶盆，象徵財富鎖定，避免外流。

➤牛（活水入庫 橫財就手）

額外收入機會大，財源流動活絡。人氣即是財氣，社交助力大。

• 宜：把握投資機會，適度投機。拓展人脈，從事業務公關。

• 忌：避免過度貪心與揮霍，切忌財來財去。

• 生活轉運法：多穿戴亮色系衣物，增加人氣與活潑度，催動流動之財。

➤虎（青雲直上 貴人垂愛）

貴人運強，易得長輩上司提攜。名聲好，適合學習與獲得保障。

•宜：專心進修、考證照。適合簽約、購置房產。多與長輩交流。

•忌：避免過度依賴與懶散，需保持主動性。

•生活轉運法：桌上常備一本新書或筆記本，象徵持續學習與貴人提拔。

➤兔（卓爾不群 靈思獨運）

靈感強烈，思維獨特。易在冷門領域有成就，但想法多變、略顯孤僻。

•宜：發展個人獨特技能。從事研究、藝術或企劃等創意行業。

•忌：避免鑽牛角尖、疑心病重。注意飲食與規律作息。

•生活轉運法：多做冥想或塗鴉，讓獨特的靈感得到釋放和沉澱。

➤龍（勤奮致富 基業永固）

收入穩定紮實，回報全靠努力耕耘。適合穩健經營和長期儲蓄。

•宜：專注本業，腳踏實地。制定詳細儲蓄計畫，適合置產。

•忌：避免因過於保守而錯失良機。男性需平衡家庭與工作。

•生活轉運法：在辦公桌上擺放綠色植物，象徵財源穩定成長，長久不衰。

➤蛇（重擔在肩 權威自立）

壓力與挑戰增大，但克服後能獲權力與威望。需解決難題以求突破。

•宜：接受挑戰，爭取主導權升遷。透過運動緩解身心壓力。

•忌：避免與人正面衝突，不可意氣用事。須提防小人。

•生活轉運法：堅持規律健身或運動，用身體的磨練來化解外在的壓力與挑戰。

➤馬（官祿亨通 守正致遠）

名譽地位提升，事業穩固。易得官方認可，紀律與聲譽是重點。

•宜：取升職，建立良好聲譽。女性桃花運穩，尋覓優質伴侶。

•忌：避免過於死板保守。注意工作與休息平衡，避免過勞。

•生活轉運法：注重儀容儀表，穿著正式得體，有助於名譽地位的提升和貴人的賞識。

➤羊（活水入庫 橫財就手）

財運流動性高，有額外收入。適合利用人脈與社交創造財富。

•宜：把握社交，拓展人脈。適合兼職、投資、業務公關。

•忌：避免因財或因異性緣招惹是非，處理好金錢界線。

•生活轉運法：皮夾常保整潔，放置少量外幣，象徵財富流通，廣納八方財。

➤猴（才華橫溢 吐故納新）

創意與才華爆發，表達慾強。適合創新，但易心高氣傲，與上司摩擦。

•宜：發展藝術創作、自由業。適合演講、發表，展現才華。

•忌：嚴防口舌是非，避免得罪上司。控制情緒。

•生活轉運法：隨身攜帶小巧的玉石或水晶，有助於沉澱心神，緩和急躁情緒。

➤雞（福祿壽喜 歲月靜好）

福氣安逸，心情愉快，人緣與口福佳。生活品質提升，適合享受成果。

•宜：保持樂觀，發揮社交魅力。適合從事服務、餐飲、教育業。

•忌：避免過度安逸而停滯不前。注意飲食，防止發胖。

•生活轉運法：每日飲用養生茶或煲湯，滋養身心，保持福氣安康。

➤狗（勤奮致富 基業永固）

收入穩定，適合守成和長遠規劃。所有財富皆靠努力踏實累積。

•宜：勤奮工作，累積財富。適合長期的、低風險投資與家庭置產。

•忌：避免為小利耗費精力。男性需平衡工作與家庭。

•生活轉運法：定期打掃家中財位或玄關，保持清潔明亮，鞏固穩定財源。

➤豬（結盟同心 合則兩利）

合作機會多，同輩往來頻繁。需警惕競爭和利益分配。自我意識較強。

•宜：尋求朋友同業協助，共同創業或進行團體活動。

•忌：合夥投資須分清利益，避免被分薄或被朋友拖累。

•生活轉運法：多與良師益友聚會或電話聯繫，加強合作力量，避免孤軍奮戰。

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

