李玉璽結婚 老爸李亞明反應曝光出奇招寵媳

樂壇大老李亞明（右）看到兒子李玉璽結婚，比李玉璽更有儀式感。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星李玉璽與張兆志前妻許允樂昨（17）宣布結婚喜訊，各界都獻上祝福，不過李玉璽在社群平台透露，爸爸李亞明比他還有儀式感，寵媳的李亞明說，登記（結婚）一定要吃飯，所以把小倆口帶出門留下全家福照片。

李玉璽（左）和許允樂曬出婚紗照。（翻攝自IG）

李玉璽說，自己一大早起床梳化、登記、拍照，跟大家分享這個好消息，更意外公園登記獲得好評，俏皮說：「謝謝我們的靈機一動」。因為太累，所以回到家就倒頭呼呼大睡，沒想到晚餐時間，李亞明和太太表示要出門吃飯。李玉璽說：「晚餐爸媽比我們還更有儀式感，說登記一定要一起吃個飯呀！就把我們帶出來了。」

李玉璽（左）與許允樂小倆口靈機一動在公園拍婚紗，意外獲得好評。（翻攝自IG）

這頓晚餐吃得非常愉快，新媳婦許允樂也跟李亞明夫妻一起共享了溫馨的新婚晚餐，更甜蜜表示「謝謝爸爸媽媽」。李玉璽也表示公園拍的婚紗照並不是正式的，只是突然靈機一動，不過收穫滿滿祝福的他，還是很感謝每個人。

李玉璽曬出全家人一起用餐的全家福。（翻攝自IG）

