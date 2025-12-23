價碼居高不下成關鍵？ 林襄聲勢下滑、收入縮水數百萬

林襄曾是啦啦對頂流，如今已被韓籍女孩超車。（資料照；中天綜合台提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾被視為台灣職棒啦啦隊現象級代表人物的林襄，近年聲勢出現明顯變化。隨著韓籍啦啦隊員接連來台掀起新一波追星熱潮，林襄不僅在商業價碼與曝光度上逐漸被後起之秀超車，在最新出爐的年度啦啦隊人氣排行中，也僅名列第6，前5名清一色由韓籍成員包辦，讓外界感受到世代與市場結構的轉移。

《鏡週刊》近日接獲爆料指出，林襄近來工作量明顯下滑，甚至在圈內被形容處於「近乎冷凍」的狀態。知情人士透露，關鍵原因除了個人代言費用始終維持高檔，讓部分品牌望而卻步之外，還牽涉到她與經紀人莉奈之間的合作裂痕。莉奈不僅是一路扶持林襄走紅的閨密，也同時身兼球團啦啦隊「小龍女」的總經紀人，雙方關係的變化，對林襄事業走向產生不小影響。

請繼續往下閱讀...

事實上，早在前年便已出現端倪，根據《鏡週刊》報導當時有廠商計畫與林襄推出聯名茶飲，經紀端開出120萬元代言價碼，最終讓廠商轉而選擇酬勞僅約三分之一的李多慧合作。如今，李多慧在台灣市場的實際收入與討論聲量皆大幅成長，甚至被指已全面超越林襄，成為新一代啦啦隊商業指標。

此外，從網路數據觀察，林襄的討論熱度也明顯下滑，僅約為李多慧的三分之一。圈內人士透露，林襄今年的工作與收入，相較去年至少少了數百萬元，而部分原本屬於她的業外合作，反而被其他啦啦隊員以較低價碼接手。

爆料也指出，林襄與莉奈多年來在事業上緊密合作，但近年因公司帳目與經營認知出現落差，雙方關係一度緊張。據悉，莉奈在未調降林襄報價的前提下，寧可讓她減少曝光，也不願主動替她爭取更多案源，導致林襄逐漸錯失市場機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法