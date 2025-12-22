自由電子報
娛樂 最新消息

沉默4年全說了！福原愛親揭和「橫濱男」再婚、懷孕真相

〔記者鍾志均／綜合報導〕福原愛斷開江宏傑4年後，生活就像急轉彎的雲霄飛車，今（22）她選擇親自站出來，透過《女性SEVEN》發聲，為那段「被誤解、被放大」的歲月畫下句點，拼湊出被爆外遇事件後又再婚，懷孕的全貌。

福園愛驚喜坦承已低調再婚，並同步曝光懷孕喜訊。（翻攝自微博）福園愛驚喜坦承已低調再婚，並同步曝光懷孕喜訊。（翻攝自微博）

福原愛在決定與江宏傑分開後，為思考「是否能帶著家人回日本生活」，短暫返日處理相關事宜。沒想到，就在這段期間，她被日媒拍到與一名熟識男性（橫濱大谷翔平、橫濱男）私下會面，畫面曝光後，被描繪成「不倫疑雲」。

據報導，在外界不斷放大檢視的日子裡，福原愛身邊始終有一位被稱為「橫濱男」的熟識男性默默陪伴。她首度親口澄清時間線：和橫濱男正式交往是在2021年底，也是和江宏傑離婚法律關係完全成立之後。

福原愛說，「當時其實沒有一定要結婚的想法，只是希望能以彼此信任的夥伴身分，一起走下去。」直到對方家人主動提議「不如成為真正的家人」，她才第一次認真思考，這段關係或許能走得更遠。

報導指出，福原愛和橫濱男兩人在2025年初夏完成結婚登記，之後也迎來懷孕的消息。對此，福原愛的態度異常謹慎，她先向所有因事件受到影響的人致歉，包含工作夥伴、對方家人，以及一路關心她的親友。

她也坦言，選擇開口並不容易，但她不希望支持她的人繼續活在誤解之中，更不願讓家人成為模糊傳言下的犧牲者。

