Jolin化身愉悅女神 大巨蛋打造人間樂園 天后連唱3天跨年夜不倒數

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林首度站上台北大巨蛋開唱，12月30日、12月31日及明年1月1日連唱3天，舉辦全新「PLEASURE」巡演，共計吸引12萬的觀眾同歡。特別的是，這3場演唱會都是晚上7點半開唱，她近年習慣早睡，被封為「大人界巧虎」掀話題，就連跨年夜也不唱到倒數，演出預計在午夜前結束。

Jolin以「PLEASURE」為名打造大型華麗奇幻的「人間樂園」，全新巡演配合大巨蛋4萬人的場地規模，精心打造三座沉浸互動式舞台，透過主舞台、延伸舞台與恆星舞台的串聯，讓天后能近距離與觀眾零距離互動。

Jolin期待說：「隨著舞台、規模升級，挑戰更大，除了會盡全力打破過往框架，更希望能以更精彩、更顛覆想像的視覺與聽覺，陪大家在大巨蛋一起進入這場瘋狂奇幻的愉悅冒險旅程！」她為了演唱會海報，更化身成6位自「慾望」而生的「愉悅女神」，看來效果十足。

這套全新巡演以「人間樂園」為主題，Jolin透露先前在歐洲旅遊，偶然間看到15世紀荷蘭畫家耶羅尼米斯．波希的知名畫作《人間樂園》而產生靈感。Jolin表示：「整幅畫的感覺像是上帝的視角，看見不同人的生活，讓我本能性地想偷窺，忍不住去看每個角落的各種『細節』。」天后更引用新歌《D.I.Y》歌詞向歌迷喊話：「人間樂園任我打造！誠摯邀請大家一起踏入蔡依林的人間樂園，一同創造屬於自己的人間樂園！」

Jolin明天將在台北流行音樂中心戶外表演空間舉辦新專輯《PLEASURE》簽名會，她興奮表示：「有幾首歌可能大家都沒聽過，到時候簽唱會上見！」天后提前為接下來大巨蛋演唱會暖身，之後將飛到洛杉磯LONG STAY，展開長達一個月的閉關。

蔡依林「國泰世華銀行 JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」門票將在11月23日在KKTIX全面開賣。

