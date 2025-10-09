C.T.O解散 詹仕偉單飛感謝羅志祥

C.T.O正式解散，詹仕偉單飛推出個人單曲。（我在娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小豬」羅志祥打造的男團C.T.O宣告解散，成員各奔東西，成員「Snoopy」詹仕偉昨天受訪解釋：「其實是合約期滿，大家對未來方向不同，就和平分開。」對於前老闆小豬只有滿滿感謝，「讓我學到紀律和抗壓，那段訓練讓我受用到現在。」

詹仕偉單飛後已推出《U-U-U》與《Move》等個人單曲，聊起疫情那幾年歷經人生低潮，「真的很硬，有一年是完全零收入。」工作停擺、演出取消，他一度陷入焦慮與自我懷疑，「每天醒來都在想，還要不要繼續做這行？」

所幸詹仕偉後來參加香港選秀節目《全民造星V》闖進前十名，成為他重拾信心的轉捩點，「那個舞台讓我重新相信自己，也證明我真的能做到。」回首從出道到成團，頂著小豬的光環也是雙面刃，曾經因此受到矚目，當年小豬爆出桃色風波，卻也扛下許多壓力。詹仕偉透露，當年小豬被舊愛爆料時，他與其他團員正在參加選秀節目，還有參賽者故意模仿小豬「空幹」的舞蹈動作嘲諷，讓他相當無言。

