娛樂 最新消息

王嫚萱日吞7顆止痛藥 42歲為尪拚做人

王嫚萱（左起）、吳怡臻、洪喻蕎在《日日好食光》都飾演二廚，培養出好交情。（記者王文麟攝）王嫚萱（左起）、吳怡臻、洪喻蕎在《日日好食光》都飾演二廚，培養出好交情。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王嫚萱和吳怡臻、洪喻蕎昨宣傳大愛新戲《日日好食光》，其中王嫚萱今年新婚，搬到板橋和老公同住，但她搬家時被網友酸「現在有老公就不用坐計程車了吧」，重提2012年毆打計程車司機事件。但她如今面對這些言論已不受影響，她老公看到這樣的酸言酸語甚至撲哧一笑，因為王嫚萱依舊會搭計程車。

42歲王嫚萱升格人妻後，下一步進階想當人母。她上週做子宮頸抹片檢查，順便把裝了2年的避孕器拿掉，開始備孕。自曝6年前因為子宮肌腺症，月經來時都會爆痛，一天必須吃6、7顆止痛藥才行，因此醫生建議她裝避孕器可舒緩經痛。

她戲裡和吳怡臻、洪喻蕎都飾演二廚，王嫚萱作為新手人妻，自嘲手藝差，之前在家使用氣炸鍋，竟然意外起火，讓她大吃一驚。

吳怡臻家裡在宜蘭開餐廳，家人很會做西滷肉、糕渣等傳統菜，她雖廚藝不精，但自認有遺傳廚藝天份，憑感覺就能做出美味料理。

