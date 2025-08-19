莊凱勛二度合作鍾瑶 大讚工地女神

鍾瑶（左）在《都市開基祖》飾演工地主任，莊凱勛飾演工地頭頭。（客家電視台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕莊凱勛、鍾瑶、陳竹昇、邱凱偉、張耀仁出席客台新戲《都市開基祖》開鏡儀式。鍾瑶在劇中飾演工地主任，身處工人與老闆之間的夾縫，她笑說：「這部戲陽氣很重！」而飾演工班頭頭的莊凱勛打趣形容，鍾瑶就像「工地女神」，每次出現都能讓大家精神一振。

《都市開基祖》劇情以音樂家林生祥的專輯《臨暗》為發想。莊凱勛相隔13年重返客台，形容有如「回娘家」，並透露多年來仍靠聆聽客語音樂及交流保持語感。

莊凱勛和鍾瑶早年曾合作台版《熔爐》短片，鍾瑶直呼當時莊凱勛詮釋狼師的演技令人不寒而慄，不但抽菸，抽完還要舔她的臉，滿臉都是菸的味道，演技令她難忘。多年後再度同台，兩人默契依舊，鍾瑶笑說莊凱勛時常即興演出，加上流利的客語台詞，讓她摸不清台詞是否結束，只能靠默契接招，笑說下次得請莊凱勛「眨眼」暗示台詞結束。

