許光漢曖昧袁澧林 新片如牛郎織女

許光漢（右）和袁澧林在《他年她日》中秀「眼」技，拿捏曖昧悸動感。（甲上提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕「亞洲男神」許光漢退伍後首部奇幻愛情鉅片《他年她日》昨發布和女主角袁澧林「光林CP」擁抱版正式海報，並宣布兩人將於8月29日七夕情人節，在香港與監製張艾嘉及導演龔兆平等主創合體出席亞洲記者會，為電影展開首場大型造勢。

《他年她日》曝光正式海報，袁澧林輕撫許光漢的臉頰，兩人彷彿沉浸在靜止的時空中。（甲上提供）

電影講述分屬兩個世界的安晴與薯仔，被時間與重力錯位的「重力牆」隔開——安晴的一天，薯仔已過一年。許光漢飾演的薯仔，必須苦等一年才能再見袁澧林飾演的安晴，浪漫設定呼應七夕佳節。

請繼續往下閱讀...

監製張艾嘉大讚許光漢與袁澧林在銀幕上「很match」（很搭），對手戲火花十足，「他們把悸動的細節拿捏得很好，讓大家看到不一樣的化學反應。」導演則透露一場縫合傷口的戲，兩人眼神曖昧、情感拿捏細膩。

劇組特別尋覓奇幻感的工業風場景，搭配美術、攝影與後製營造出「長年區」與「優日區」的獨特世界觀，亞洲記者會當天，也將於香港昂坪市集同步登場，展出戲服、道具與劇照。《他年她日》將於10月3日中秋連假全亞洲同步上映，許光漢也預告香港之後，下一站將回到台北與觀眾相見。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法