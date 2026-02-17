自由電子報
娛樂 最新消息

（專訪）袁漠遙墜馬失憶仍追夢 孫麥傑曝祖孫麥當勞儀式感

袁漠遙、孫麥傑合體騎馬。（記者潘少棠攝）袁漠遙、孫麥傑合體騎馬。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／專訪〕過年不只走春拜年，還能「馬到成功」！袁漠遙、孫麥傑合體騎馬，盼2026年旗開得勝。

袁漠遙站在馬背上展現驚人核心與平衡。（記者李紹綾攝）袁漠遙站在馬背上展現驚人核心與平衡。（記者李紹綾攝）

袁漠遙當年因為動畫《小馬王》燃起騎馬夢，18歲就到馬場應徵「馬飼人員」，她回憶那段校工般的日子，每天要顧8匹馬，從備馬鞍、洗澡到清理馬廄一手包辦，月領基本工資也不喊苦，因為熱情無價。

袁漠遙當年因為動畫《小馬王》燃起騎馬夢。（記者潘少棠攝）袁漠遙當年因為動畫《小馬王》燃起騎馬夢。（記者潘少棠攝）

袁漠遙曾2次墜馬，最嚴重一次遇暴雨雷鳴，「我先看到閃光，下一秒雷響得超大聲，馬嚇到往前衝」，她整個人後腦勺重擊地面，甚至倒地抽搐，「我那段記憶都沒了」，即便如此，她仍愛在野外奔馳的感覺，「跟另一個生命一起去感受」，人馬合一才是騎馬最迷人的地方。

孫麥傑坐在馬背上，開心張開雙手。（記者李紹綾攝）孫麥傑坐在馬背上，開心張開雙手。（記者李紹綾攝）

孫麥傑第一次騎馬是國中校外教學，坦言當時有點恐懼，但這次有「莫大師」坐鎮，讓他安全感十足。剛好屬馬的他，也與馬兒「伯朗」一拍即合，直呼有種「心有靈犀的感覺」。

孫麥傑第一次騎馬是國中校外教學。（記者潘少棠攝）孫麥傑第一次騎馬是國中校外教學。（記者潘少棠攝）

過年儀式感少不了，孫麥傑已安好太歲，透露每年會包紅包給爸媽、阿公阿嬤，也會固定陪兩老去吃麥當勞，「只要有一陣子沒見面，阿嬤就會打電話問我要不要一起去吃麥當勞？」，且阿公甚至會打領帶、阿嬤著正裝出席，儘管只是去吃薯條，但那份「儀式感」是他最珍視的回憶，必點加大薯條成為祖孫默契。

袁漠遙、孫麥傑合體騎馬。（記者潘少棠攝）袁漠遙、孫麥傑合體騎馬。（記者潘少棠攝）

袁漠遙尚未開始包紅包，「好像差不多要包了，之前沒有包過」，仍是學生身分的她，過年會領到長輩給的6、7包紅包，原因是「我們家比較寵一點點，沒結婚都能拿紅包」，這項福利讓她差點動念不婚，開玩笑說：「我打算不婚了。」

孫麥傑給2026一個字「水」。（記者潘少棠攝）孫麥傑給2026一個字「水」。（記者潘少棠攝）

袁漠遙給自己一個字「定」。（記者潘少棠攝）袁漠遙給自己一個字「定」。（記者潘少棠攝）

聊到新年計畫，孫麥傑給2026一個字「水」，希望像水一樣流動前進，也立志考滑雪教練、練吉他、完成EP；袁漠遙則給自己「定」，要把拖延的案子一一定案，「去年的畢業製作，到現在都還沒整理完，快被自己氣死」，她還想衝蒙古騎馬，買當地的傳統弦樂器馬頭琴。

孫麥傑立志考滑雪教練、練吉他、完成EP。（記者潘少棠攝）孫麥傑立志考滑雪教練、練吉他、完成EP。（記者潘少棠攝）

袁漠遙感性表示，跟動物相處能轉換能量，「跟人相處滿令人倦怠」。兩人在馬場度過了一個充滿笑聲的午後，也互約技能交換課，袁漠遙教騎馬，孫麥傑教滑雪、DJ，笑鬧之間已約好下次再戰。

兩人在馬場度過了一個充滿笑聲的午後。（記者潘少棠攝）兩人在馬場度過了一個充滿笑聲的午後。（記者潘少棠攝）

