自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

除夕最大彩蛋「豬哥亮沒有死」畫面播出社群秒炸鍋

《民視第一發發發》透過最新AI技術，已故秀場天王豬哥亮「重返螢光幕」。（民視提供）《民視第一發發發》透過最新AI技術，已故秀場天王豬哥亮「重返螢光幕」。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳美鳳再度主持民視除夕特別節目《民視第一發發發》，攜手白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃、郭忠祐陪觀眾迎接馬年。不過全場最大亮點，卻不是誰唱得高、誰笑得大，而是已故秀場天王豬哥亮「回來了」。

豬哥亮2017年癌逝，民視透過AI科技讓昔日綜藝天王重返螢光幕，昨畫面一播出，社群平台瞬間炸鍋，「豬哥亮沒有死」成為最夯的關鍵字。

AI豬哥亮揮手登場，讓年輕觀眾得以重新認識這位傳奇秀場天王。（民視提供）AI豬哥亮揮手登場，讓年輕觀眾得以重新認識這位傳奇秀場天王。（民視提供）

有人真的被搞混，和阿嬤當場爭辯，也有人邊看邊懷疑人生：「這是真的嗎？」有粉絲坦言看到AI版豬哥亮其實會鼻酸，「覺得很多長輩很高興」，特別節目意外成了跨世代集體回憶殺。

對於這次「再合體」，陳美鳳感觸最深，她說：「被豬哥亮訪問時真的回憶湧上心頭，很高興AI科技把這位傳奇人物經典再現，也是電視首次創舉，讓年輕一輩的人再度認識這位秀場天王。」道盡時代交會的感慨。

AI重現豬哥亮神情、語氣，標誌性的「豬式幽默」再度現身螢光幕。（民視提供）AI重現豬哥亮神情、語氣，標誌性的「豬式幽默」再度現身螢光幕。（民視提供）

侯怡君曾和豬哥亮搭檔主持拿下金鐘，如今用AI方式「同框」，她坦言滿滿感動；阿翔雖然沒機會與本尊合作，卻直呼像圓夢；籃籃更是直接Cos經典造型，戴上招牌馬桶蓋假髮，致敬意味十足。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中