除夕最大彩蛋「豬哥亮沒有死」畫面播出社群秒炸鍋

《民視第一發發發》透過最新AI技術，已故秀場天王豬哥亮「重返螢光幕」。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳美鳳再度主持民視除夕特別節目《民視第一發發發》，攜手白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃、郭忠祐陪觀眾迎接馬年。不過全場最大亮點，卻不是誰唱得高、誰笑得大，而是已故秀場天王豬哥亮「回來了」。

豬哥亮2017年癌逝，民視透過AI科技讓昔日綜藝天王重返螢光幕，昨畫面一播出，社群平台瞬間炸鍋，「豬哥亮沒有死」成為最夯的關鍵字。

AI豬哥亮揮手登場，讓年輕觀眾得以重新認識這位傳奇秀場天王。（民視提供）

有人真的被搞混，和阿嬤當場爭辯，也有人邊看邊懷疑人生：「這是真的嗎？」有粉絲坦言看到AI版豬哥亮其實會鼻酸，「覺得很多長輩很高興」，特別節目意外成了跨世代集體回憶殺。

對於這次「再合體」，陳美鳳感觸最深，她說：「被豬哥亮訪問時真的回憶湧上心頭，很高興AI科技把這位傳奇人物經典再現，也是電視首次創舉，讓年輕一輩的人再度認識這位秀場天王。」道盡時代交會的感慨。

AI重現豬哥亮神情、語氣，標誌性的「豬式幽默」再度現身螢光幕。（民視提供）

侯怡君曾和豬哥亮搭檔主持拿下金鐘，如今用AI方式「同框」，她坦言滿滿感動；阿翔雖然沒機會與本尊合作，卻直呼像圓夢；籃籃更是直接Cos經典造型，戴上招牌馬桶蓋假髮，致敬意味十足。

