娛樂 最新消息

王菲登春晚網羨慕「一年只上一天班」 歌聲眉型評價兩極

王菲唱春晚再次引起熱搜。（翻攝自微博）王菲唱春晚再次引起熱搜。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕56歲的歌壇天后王菲，16日除夕夜第六度登上中國春晚獻唱，不少觀眾、網友都在等她出現，很多人直呼等了一整晚卻只聽到短短一首歌很不過癮，但一如預料，王菲從歌聲和造型都引起討論，迅速登上熱搜，卻也都呈現兩極反應。

王菲在春晚的演出，選唱小眾冷門歌曲《你我經歷的一刻》，原唱是獨立音樂組合ZaZaZsu，詞曲創作人都出身自北京大學，也因王菲對他們作品的青睞，讓ZaZaZsu的音樂突然得到爆量的關注。

王菲的眉型也引起討論。（翻攝自微博）王菲的眉型也引起討論。（翻攝自微博）

而王菲在春晚以空靈聲音演唱，有網友大讚太好聽，卻也有人覺得她的唱功已不如年輕時候，感嘆歲月不留情。另外王菲的眉毛意外成為討論話題，事實上她從年輕時的造型就引領風潮，不過這次卻有網友看了覺得不適應，覺得眉型沒修好，但懂王菲的網友則辯護，認為她的眉型向來有個性，這也是多年來的御用化妝造型師阿Zing勇於讓她造型有前衛特色的打點。有趣的是，這次王菲是連續兩年登上春晚獻唱，有網友羨慕說，感覺王菲「一年只上一天班」，但是一出現就是會引起話題。

