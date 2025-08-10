喜劇編導伉儷堅信《柏拉圖式關係》 笑爆找史匹柏客串第3季

《柏拉圖式關係》編導夫妻檔尼可拉斯史托勒（左）與法蘭西斯卡德爾班科，本身也相信存在「柏拉圖式友誼」。（法新社）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕Apple TV+影集《柏拉圖式關係》推出第2季，幕後靈魂人物、編導尼可拉斯史托勒與法蘭西斯卡德爾班科不僅是創作搭檔，現實中也是夫妻，兩人笑言非常相信男女間存在著柏拉圖式的友誼，更說影集能成功全靠主角塞斯羅根和蘿絲拜恩之間的化學反應，「Apple當時就說：『如果第二季沒有他們，誰還想看啊？』他們做了正確的決定。」

塞斯羅根（右）和蘿絲拜恩點頭回歸，是讓《柏拉圖式關係》發展第2季的關鍵。（Apple TV+提供）

兩人透露，創作第2季比上次更順利，原因之一就是和賽斯與蘿絲本來就有合作經驗，「第1季劇本便是以他們的表演風格為基礎開發，當初合作過程就非常愉快！」影集裡幽默描繪男女間的純友誼與中年轉型難題，深獲觀眾共鳴，史托勒笑說：「我們非常支持柏拉圖式的友誼，而且大家常問我，怎麼能跟另一半一起工作？我都說，我不知道，挺輕鬆的啊！」

《柏拉圖式關係》編導尼可拉斯史托勒笑說第3季要找史蒂芬史匹柏來客串。（美聯社）

至於是否有機會再發展第3季，編導夫妻檔幽默回應未來展望，笑稱第3季將試圖超越塞斯大受好評、入圍艾美獎的《片廠風雲》客串陣容，「第3季我們來找史蒂芬史匹柏吧！」史托勒更笑說：「我們得提升自己的水準才行！」《柏拉圖式關係》第2季已於Apple TV+上線。

