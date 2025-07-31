《人物專訪》丁噹出道18年 讓阿信全然安心了

丁噹多方學習，一個人的生活也很充實。（記者潘少棠攝）

記者陳慧玲／專訪

丁噹很期待重返小巨蛋開唱，還大膽想挑戰高難度機關。（記者潘少棠攝）

丁噹在台出道18年，首張專輯《離家出走》就唱了五月天為她創作的歌曲，她笑說：「阿信對我全然安心了！對我這個大師妹可以放手了，我在自己生命裡已活得不亦樂乎！」大方說五月天可以用更多時間去照顧其他師弟妹。

今年拜4座菩薩求智慧

過去丁噹唱過不少好歌療癒歌迷，現在則透過上身心靈課程，學心理學，還有學頌缽聲音療癒，讓自己身心更充實，她說：「今年我拜了4座菩薩，希望有更多智慧。」

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丁噹情歌動人，但感情世界卻空白多年，她笑說：「我拜過月老，朋友去拜月老也會求符給我，還送水晶給我，讓我放在床頭或帶在身邊招桃花。」但她現在不強求感情，談到：「不要因內心空虛找伴，單身挺好的，這幾年我學習成長，會看自己的缺陷，懂得陪伴自己、擁抱自己是很重要的事情。」

11月攻蛋 舞台還想耍花招

11月15、16日丁噹將再次登上小巨蛋舉辦「夜遊 A Night Tour」演唱會，儘管過去她曾在小巨蛋舞台因機關出問題，摔落1.5公尺舞台，尾椎受傷，但沒有影響她想在演唱會上「耍花招」的心情，丁噹笑說：「會有天馬行空想像，希望加入魔幻色彩在裡面。」她還告訴工作夥伴：「空中翻騰我很想嘗試，我想去玩有趣好玩的，我會小心的！」

前陣子丁噹去上冥想課程，結束前老師要她給自己寫信，她寫下：「能活到80歲就非常好，那就唱到79歲。」還說：「五月天常說要唱到80歲，妹妹我就唱到79歲，生命是場馬拉松，不需要快速結束，老天給我唱歌天賦，我要用聲音陪伴很多人，這是做為歌手幸福的事！」8月2日丁噹會在台北信義香堤大道廣場舉辦「夜遊」簽票會，演唱會購票可洽拓元售票系統。

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