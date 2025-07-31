晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》丁噹出道18年 讓阿信全然安心了

丁噹多方學習，一個人的生活也很充實。（記者潘少棠攝）丁噹多方學習，一個人的生活也很充實。（記者潘少棠攝）

記者陳慧玲／專訪

丁噹很期待重返小巨蛋開唱，還大膽想挑戰高難度機關。（記者潘少棠攝）丁噹很期待重返小巨蛋開唱，還大膽想挑戰高難度機關。（記者潘少棠攝）

丁噹在台出道18年，首張專輯《離家出走》就唱了五月天為她創作的歌曲，她笑說：「阿信對我全然安心了！對我這個大師妹可以放手了，我在自己生命裡已活得不亦樂乎！」大方說五月天可以用更多時間去照顧其他師弟妹。

今年拜4座菩薩求智慧

過去丁噹唱過不少好歌療癒歌迷，現在則透過上身心靈課程，學心理學，還有學頌缽聲音療癒，讓自己身心更充實，她說：「今年我拜了4座菩薩，希望有更多智慧。」

丁噹情歌動人，但感情世界卻空白多年，她笑說：「我拜過月老，朋友去拜月老也會求符給我，還送水晶給我，讓我放在床頭或帶在身邊招桃花。」但她現在不強求感情，談到：「不要因內心空虛找伴，單身挺好的，這幾年我學習成長，會看自己的缺陷，懂得陪伴自己、擁抱自己是很重要的事情。」

11月攻蛋 舞台還想耍花招

11月15、16日丁噹將再次登上小巨蛋舉辦「夜遊 A Night Tour」演唱會，儘管過去她曾在小巨蛋舞台因機關出問題，摔落1.5公尺舞台，尾椎受傷，但沒有影響她想在演唱會上「耍花招」的心情，丁噹笑說：「會有天馬行空想像，希望加入魔幻色彩在裡面。」她還告訴工作夥伴：「空中翻騰我很想嘗試，我想去玩有趣好玩的，我會小心的！」

前陣子丁噹去上冥想課程，結束前老師要她給自己寫信，她寫下：「能活到80歲就非常好，那就唱到79歲。」還說：「五月天常說要唱到80歲，妹妹我就唱到79歲，生命是場馬拉松，不需要快速結束，老天給我唱歌天賦，我要用聲音陪伴很多人，這是做為歌手幸福的事！」8月2日丁噹會在台北信義香堤大道廣場舉辦「夜遊」簽票會，演唱會購票可洽拓元售票系統。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中