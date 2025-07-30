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陳孟賢出輯向吳申梅討禮物 一見于美人噴淚

陳孟賢出輯向吳申梅討禮物 一見于美人噴淚陳孟賢（右二）發片記者會，吳美琳（左起）、吳申梅、于美人以及郭婷筠
都來站台。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰、實習記者黃珮涵／台北報導〕台語歌手陳孟賢昨舉辦發片記者會，力邀于美人、吳申梅、郭婷筠、吳美琳等星友現身站台，見到吳申梅來捧場，當場開玩笑說：「我以為妳會帶愛馬仕包包來送我！」讓吳申梅聽了笑回：「你都賺得比我多了！」

陳孟賢自《超級紅人榜》發跡，他當年參加比賽時經濟狀況欠佳，節目主持人于美人自掏腰包貼補交通及住宿費用，昨天他看到于美人直接噴淚，感動直呼：「有美人姐在是一件非常有安全感的事情！」

陳孟賢出道12年，累積一票長輩粉絲相挺，許多人為了支持他不惜南北奔波，學搭高鐵、包車追星，他感性回應，這些年曾聽聞許多長輩因為生病而無法跑活動，這才讓他決定趕快做專輯，不想留下遺憾，未來還有開唱計畫。

近來姐弟戀話題夯，于美人受訪卻說她沒辦法接受，不料一旁的陳孟賢立刻嘴甜接話：「如果是美人姐，我可以！」逼得于美人傻眼說：「如果跟我（談）姐弟戀，那就不是報恩，是報仇了。」

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