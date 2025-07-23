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娛樂 最新消息

陳芳語挑戰客語歌 挺全球客家流行音樂大賽

陳芳語擔任「全球客家流行音樂大賽」代言人，也會推出客語單曲。（記者陳奕全攝）陳芳語擔任「全球客家流行音樂大賽」代言人，也會推出客語單曲。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠、實習記者黃珮涵／台北報導〕「Kimberley」陳芳語擔任「全球客家流行音樂大賽」代言人，以過來人身分分享比賽經驗，希望參賽者放下壓力享受舞台，就算出包也沒關係，這才是現場表演的魅力，鼓勵大家踴躍報名大賽。

陳芳語曾經參加過選秀節目，當時給自己很大的壓力，後來才知道放鬆很重要，就算出現了小差錯，也是平常CD裡不會聽到的，不過選手參賽一旦出現失誤可能會被扣分？陳芳語鼓勵大家不要害怕，「出包可以救回來，是評審很重視的事情。」可以趁機會展現個人應變、調適能力。

她近日推出新專輯《我們的愛》，今年除了有專場的計畫，也會發行客語單曲，客語創作、演唱對她來說是新的挑戰，為此也特地找了客語老師，「學習感受不同語言的文化，很感動。」

她說自己真的很喜歡唱歌，「不管是唱什麼語言，與台下的大家有連結互動是很開心的事情。」日前傳出她和「血肉果汁機」鼓手彥文情變，昨天她也坦承兩人已經分手兩個月，目前就是好朋友。第二屆「全球客家流行音樂大賽」即日起至9月30日接受報名，報名請上活動官網。

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