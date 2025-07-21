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THE RAMPAGE求神如願嗨登台 超哈臭豆腐鴨血 迷糊隊長1天忘 3次行李箱

「THE RAMPAGE from 放浪一族」16名成員昨受訪，話題滿滿，難忘台灣美食，從臭豆腐講到小籠包。（LDH愛夢悅提供）「THE RAMPAGE from 放浪一族」16名成員昨受訪，話題滿滿，難忘台灣美食，從臭豆腐講到小籠包。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本團體「THE RAMPAGE from 放浪一族」昨晚在南港Legacy TERA演出，吸引1300名粉絲進場朝聖，成員回想起去年曾到龍山寺拜拜，川村壱馬祈禱能夠幸福，吉野北人除了求身體健康之外，也祈禱能早點回來台北，果然相隔8個月就成真，讓他比出大拇指，稱願望實現了。

他們去年12月在台舉行見面會，暌違8個月帶來首場海外巡迴演唱會，中文擔當依舊是隊長陣，他分享為了這次來台，特別請老師教他粉絲聽了會開心的稱讚，包括「你好可愛」、「漂亮」等等，記者則教他們「水啦」的台語，希望能更加接地氣。

「THE RAMPAGE from 放浪一族」成員LIKIYA（前排左起）、浦川翔平、吉野北人、川村壱馬、山本彰吾、陣，龍（後排左起）、後藤拓磨、藤原樹、長谷川慎、岩谷翔吾、與那嶺瑠唯、武知海青、鈴木昂秀、RIKU、神谷健太昨上午抵台，揮手、愛心樣樣來，現場十分熱鬧。（記者潘少棠攝）「THE RAMPAGE from 放浪一族」成員LIKIYA（前排左起）、浦川翔平、吉野北人、川村壱馬、山本彰吾、陣，龍（後排左起）、後藤拓磨、藤原樹、長谷川慎、岩谷翔吾、與那嶺瑠唯、武知海青、鈴木昂秀、RIKU、神谷健太昨上午抵台，揮手、愛心樣樣來，現場十分熱鬧。（記者潘少棠攝）

先前浦川翔平在專欄中有提到品嘗台灣熱炒一事，他稱最推薦的是臭豆腐，「聽說臭豆腐味道很臭，大家可能不會喜歡，但後來發現那就是跟納豆一樣發酵的東西，之後就很想一直吃。」與那嶺瑠唯上次來台則是喜歡鴨血，吃之前根本不知道那是血，是聽說麻辣火鍋中有個很有名的東西才吃的，結果十分美味，令他印象深刻。

武知海青上次來台演出後，回日本才發現把耳機掉在台灣，他笑說：「原本掉在路上，現在（耳機）慢慢往海邊移動，我已經買新的了！」被問到誰是最會掉東西的人？全員秒指LIKIYA，LIKIYA立刻起立自首，透露什麼都可以掉，行李箱1天忘了3次，RIKU則是幫他撿了4次手機，明明是隊長，卻讓成員們多花心力照顧。

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