周興哲告五人演唱會開賣秒殺

周興哲台北返場完售，曬聆聽手機照片的趣味感謝文。（星空飛騰提供）

〔記者張釔泠、陳慧玲／台北報導〕周興哲和告五人都唱過許多動聽影視歌曲，雙方都有演唱會計畫，昨天門票開賣皆傳出完售好消息，紛紛和歌迷相約演唱會上見！

告五人8月展開北中南7場巡演。（資料照，記者陳奕全攝）

今年初周興哲升格二寶爸，事業不停再創高峰，相隔3年，9月底他要重回台北小巨蛋連開3場演唱會，昨天門票開賣，近4萬張票旋風完售，讓他感動萬分，除了表示「感恩和開心並存在心中」，更豪氣對歌迷喊話：「想聽什麼歌都報出來！」與大家相約「我們9月見囉」。告五人唱過高雄世運主場館等大場地，這次選在中小型場館巡演，希望更貼近歌迷，昨門票開賣7場都完售，團員相當興奮。

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周興哲在官方宣布「Odyssey旅程巡迴演唱會台北返場」完售後，po出趣味感謝文，曬了兩張聆聽手機的照片，配上語音框「哥台北場售罄rrrr」、「哥有聽到嗎？台北場售罄啦！」以漫畫風格來報佳音。

除了帥照外，周興哲還精挑一張「促咪照」，手持小白（麥克風）、擺出高抬腿姿勢的他，被畫上墨鏡，搭配情境語，立刻吸引破萬按讚，歌迷大呼「二哥也太可愛」、「等了3年是值得的」、「敲碗高雄」，留言區更變成許願池，出現他的情歌接龍。

告五人8月2日起將從家鄉宜蘭起跑，展開北中南7場「Run，Run，Run！黑夜狂奔」巡演，得知完售，團員興奮說：「謝謝哈瓜（粉絲暱稱）願意跟我們一起黑夜狂奔，等不及見面了！」

為了順利搶到票，告五人歌迷有人狂喝哈密瓜汁、吃哈密瓜鬆餅、穿哈密瓜色衣服求好運，告五人還祭出「演出後限定簽名活動」，讓歌迷更加期待，新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》推出後奪下多個排行冠軍，屆時歌迷可帶專輯簽名。

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