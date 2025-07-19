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頑童轟蛋無袂煞 7場吸金1.5億-3個OGS大玩後面有車迷音梗

頑童MJ116舉辦首場「OGS」演唱會，現場氣氛嗨翻。（記者胡舜翔攝）頑童MJ116舉辦首場「OGS」演唱會，現場氣氛嗨翻。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕嘻哈天團頑童MJ116昨晚在小巨蛋舉辦首場「OGS」演唱會，他們人氣超旺，票房吸金台幣1.5億，沒想到開場有許多粉絲都坐在椅子上，讓瘦子坦言不是很快樂，「沒有在坐椅子的啦，那只是擺好看的！」放話7場演唱會體力都不會保留。

頑童轟蛋無袂煞 7場吸金1.5億-3個OGS大玩後面有車迷音梗頑童MJ116攻蛋人氣超旺，7場演唱會門票全秒殺。
（記者胡舜翔攝）

瘦子在演唱會尾聲更宣布驚喜，「我們決定要去台中洲際棒球場（開唱），你們覺得我們可以嗎？」大淵也說：「好久沒有幹大事的感覺了。」

嘻哈男神瘦子開場就笑嗆歌迷，要大家不要坐在椅子上。（記者胡舜翔攝）嘻哈男神瘦子開場就笑嗆歌迷，要大家不要坐在椅子上。（記者胡舜翔攝）

瘦子說道：「謝謝大家的支持，謝謝大家讓我們這些安逸的年輕大叔有新的啟發，我們還需要幹更大的事！」破萬歌迷反應熱烈，唱到《辣台妹》時，台上火辣的電臀辣妹助陣再次嗨翻全場。

開場頑童MJ116就以超嗨組曲炒熱全場氣氛，包括《走跳》、《幹大事》以及新歌《無袂煞》，甚至大玩「後面有車」迷音梗，讓台下粉絲尖叫不停歇。演唱會特別打造環形舞台，讓四面八方的歌迷都能近距離欣賞表演，現場彷彿一場大型的嘻哈派對。

瘦子開場對台下歌迷說：「沒有在坐椅子的啦，那只是擺好看的！你們有準備好要跟我們搞一整個晚上了吧！」大淵不忘補充：「我們不會保留太多，反正來都來了！」

天后阿妹送花祝賀，狂讚：「OGS是要奪帥 到底～」曾與瘦子合作《速命道》的Ella也表示：「祝頑童OGS演唱會大頑特頑，頑到瘋癲！歐吉桑就是要頑！演唱會大成功！」張震嶽、熱狗以及小樂都在首場現身朝聖。

在演唱《迷途羔羊》時，舞台升起帶有歲月痕跡的鐵桶，大淵逗趣說：「這是唱累可以坐的的嗎？」結果立刻被另外兩位成員吐槽，小春擔心表示：「這坐了褲子會髒掉吧。」瘦子則笑說：「希望有一天我們唱到更大的場地時，可以升上來一間套房或是高級一點的東西。」

演唱會也重溫頑童MJ116這10年來的回顧影片，從出道沒沒無聞的快閃活動，到後來的萬人演唱會，團員在影片中難得感性謝謝老鄉們一路來支持。

特別的是，3人首次在團體演唱會重現各自的Solo歌曲。唱片公司還舉辦了「安可曲 你決定」投票活動，讓歌迷親自票選出最想聽到的安可曲，除了票選第一的《SuperDuper》之外，首場安可曲還有《少年董》，歌迷也可以期待接下來不同場次的驚喜。

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