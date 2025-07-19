江蕙用歌聲向月娘祈福要颱風閃閃閃 驚喜方文琳上台

重返舞台的江蕙看來狀態絕佳。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕天后江蕙昨晚在高雄巨蛋舉辦第4場演唱會，近日又有颱風襲台，加上之前丹娜絲颱風造成嘉義、台南部分地區災情慘重，她希望老天爺能保佑台灣這塊土地，「剛剛唱《月娘啊聽我講》，希望這首歌可以影響颱風不要來，天佑台灣，這塊美麗的土地，請大家跟我說『颱風閃閃閃』，要說三次才有用。」方文琳昨晚更驚喜上台，化身工作人員上台遞水，不僅讓天后又驚又喜，更引來全場歌迷騷動。

江蕙（左）在台上見到好姐妹方文琳超級感動。（寬宏藝術提供）

高雄美食太誘人 二姐收回絕對節食宣言

江蕙這幾天都待在高雄，她難敵美食誘惑，招認目前胖了2.5公斤，台下歌迷高喊「水喔」，她開心回應：「這種年紀，能有這種身材我很滿意了，年紀只會增加，但是心態要變年輕，不要被年紀影響。」這段在高雄開唱的日子，天后上演美食之旅，昨天吃了筒仔米糕以及肉燥飯，她自招：「高雄美食真的很好吃，我之前胖了兩公斤，現在又胖半公斤。」坦言吃到美食後心情更放鬆，宣布把「絕對節食」這句話收回。

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除了享用美食，江蕙趁空檔前往衛武營朝聖音樂會《悲慘世界》，直呼感動又享受，「看完之後，覺得大家怎麼都這麼會唱，有打擊到我的自尊心，每個人都演得好、唱得好，但是我想想，不會啊，我也唱得不錯。」

情歌組曲 細膩唱出女人愛情心事

江蕙昨演唱《電車裡面》時，唱訴在感情中的迷惘與孤獨，接著帶來《難過情關》、《若不是你》、《女人的故事》等情歌，以細膩真摯的歌聲，娓娓道出女人在愛情的裡的堅強與脆弱。演唱會彷彿轉為舞台劇，由電影導演拍攝的轉場VCR開始鋪陳，24位舞者化身演員，藉由充滿張力與戲劇性的肢體舞蹈，將歌曲情緒具象化。

江蕙之前才說演唱會沒打算找嘉賓，昨晚和她相識超過30年，近年歷經了罹癌人生低潮的閨密方文琳驚喜上台，江蕙起初還搞不清楚上台的工作人員就是方文琳，先問：「這新來的哦？這是誰？」結果全場尖叫，她嚇到說：「妳現在是，怎麼變妳來遞水？」方文琳笑說：「不是啦我在旁邊看，剛才送水那位說要去尿尿，所以他把我推出來。」

江蕙接著說：「剛剛唱那首《女人的故事》，妳前夫（于冠華）寫的。」方文琳聽了大方回應：「我們到現在還是維持很友好的家人關係。」最後婉拒天后的合唱邀約。

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