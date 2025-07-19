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娛樂 最新消息

賈永婕為「GD展」爭議道歉 澄清沒帶藝人朋友掃貨

賈永婕為展覽第一天出現的亂象發聲道歉。（資料照，記者潘少棠攝）賈永婕為展覽第一天出現的亂象發聲道歉。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎、廖俐惠／台北報導〕韓國歌手「GD」權志龍個人展覽前天在台北101開展，不少粉絲心心念念購買周邊，卻遇上備貨不足，現場爆發衝突，還傳出101董事長賈永婕「帶藝人朋友去店裡掃光周邊」消息，對此，賈永婕昨發聲澄清，並對展覽安排思慮不周道歉。

GD展覽昨為第二天，據悉狀況已有明顯改善。（Creative MUT提供）GD展覽昨為第二天，據悉狀況已有明顯改善。（Creative MUT提供）

賈永婕表示，有關前天展覽現場的混亂現象她都知道，會積極協助並監督現場人流動線、排隊順序、進場控管。昨GD展覽邁入第二天，相較於第一天亂象頻傳，據現場粉絲透露，第二天明顯改善不少，工作人員態度良好，遇粉絲反映問題，不僅當場表明要開會檢討，見天候多變還會主動關心是否攜帶水、傘，讓粉絲確實感受到工作人員的用心。

至於有傳聞說賈永婕讓藝人朋友「走後門」，她嚴正否認，強調自己至今從未踏入店內，也沒有安排任何人插隊購買周邊，「身為101的董事長，我當然願意承擔責任，但也希望社群裡的討論，能建立在事實之上。只有這樣，我們才能一起把事情修正、做好，讓下一次的體驗更值得、也更公平。」

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