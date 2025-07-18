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娛樂 最新消息

角頭鬥陣欸拚破億 王識賢叫兄弟齊喊該出手了

是元介（左起）、張懷秋、黃騰浩、高捷、王識賢、黃鐙輝、李銘忠出席《角頭－鬥陣欸》預告發布會，眾人自信延續《角頭－大橋頭》氣勢，再創票房佳績。（記者潘少棠攝）是元介（左起）、張懷秋、黃騰浩、高捷、王識賢、黃鐙輝、李銘忠出席《角頭－鬥陣欸》預告發布會，眾人自信延續《角頭－大橋頭》氣勢，再創票房佳績。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均、實習記者黃珮涵／台北報導〕電影《角頭－鬥陣欸》昨舉辦主預告發布會，全新系列加入大規模槍戰戲，導演姜瑞智表示這回將演員們逼到極限，精彩可期；飾演「貴董」的高捷霸氣喊話上映一週賣破億，自信表示會延續《角頭－大橋頭》氣勢再接再厲，再創高峰。

記者會集結主要演員齊喊今年《角頭》最新口號「該出手了」，高捷更甩掉兄弟味，俏皮對著鏡頭拳打腳踢，展現活潑一面；首度加入角頭陣容的黃鐙輝高呼美夢成真，自嘲演《艋舺》時還是「臭俗仔」，這次搖身變成「瑪莎」老大。

黃鐙輝說，和大哥們合作，若說沒壓力是騙人的，形容前輩們光是一個眼神，都給人滿滿壓力；黃鐙輝更說，和王識賢拍完《神之鄉》後再度合作，說他完全變了一個人，前作角色是可愛的爸爸，但在《角頭》變霸氣「仁哥」，誇他光是眼神都能殺人。

同樣首次演出《角頭》系列的是元介則說，原本以為能加入某陣營，沒想到卻是演警察，搞笑表示是演員群中壓力最大，其他人只要對付敵人，自己要對付所有老大。

是元介和張懷秋飾演的「蠍子」對手戲多，關係難分難捨，是元介說私下很愛懷秋，但拍攝時就很討厭他，形容他是「很難纏的角色」；飾演殺手的李銘忠表示雖然在海上拍戲很困難，挑戰高，但能演出電影十分興奮。《角頭－鬥陣欸》於8月21日在台上映。

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