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B2砸8位數有請 SJ銀赫點頭來台主持選秀節目

銀赫分享與台灣淵源，爽快答應接選秀主持棒。（緯來提供）銀赫分享與台灣淵源，爽快答應接選秀主持棒。（緯來提供）

〔記者侯家瑜、實習記者鄭毓昕／台北報導〕選秀節目《宇宙啦啦隊》昨公布主持人，由韓國天團「Super Junior」成員銀赫握主持棒，他將親自來台參與長達數月的錄製。節目製作人B2昨受訪時透露，這場合作堪稱「天時地利人和」，雙方原先因在韓國有過節目理念交流而種下合作契機，銀赫得知節目方向後立刻點頭答應，展現極高誠意。

銀赫日前受訪時透露他與台灣情感深厚，「以前有在台灣寄宿家庭生活，也曾多次上台灣節目，台灣粉絲給我很多愛與支持。」而他這回不僅主持，還配合外景拍攝，全程參與節目製作，讓粉絲期待值飆升。

B2製作新節目粗估燒破億，力拚打造國際選秀節目。（緯來提供）B2製作新節目粗估燒破億，力拚打造國際選秀節目。（緯來提供）

對於銀赫的主持酬勞，B2語帶保留說：「價格合理、誠意十足。」在追問下才笑稱：「8位數跑不掉。」整體製作預算粗估上看9位數，是他出道以來最燒錢的節目之一，可見他這次力拚打造高品質國際級選秀，「希望能讓台灣及韓國藝人有更多的結合。」

談到老搭檔小S是否會參與新節目？B2則低調表示：「她在休息，我不會打擾，她就偶爾問我節目狀況。」除保持聯繫，他也說雙方暫無合約到期問題。

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