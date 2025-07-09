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「民歌大團圓」百位歌手唱進大巨蛋！ 7小時馬拉松接力飆嗓

「清清楚楚二重唱」吳楚楚（左）和張明智一起為大巨蛋民歌演唱會唱宣傳曲。（中華音樂人交流協會提供）「清清楚楚二重唱」吳楚楚（左）和張明智一起為大巨蛋民歌演唱會唱宣傳曲。（中華音樂人交流協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕繼周杰倫、張惠妹、林俊傑、五月天之後，下一棒接力登上大巨蛋的歌手將近百位。今年是民歌發展50週年，為了熱烈慶祝，11月22日將在大巨蛋舉辦「民歌大團圓」演唱會，將有多項新紀錄讓粉絲一起見證。

吳楚楚、張明智寫宣傳曲 致敬民歌發展50週年

「民歌大團圓」是由中華音樂人交流協會主辦，在曾任飛碟唱片董事長的資深音樂人吳楚楚號召下，將有60組，近百位民歌手、樂團參與，預計從當天下午3點唱到晚上10點，長達7小時的馬拉松式接力唱，要讓粉絲一起找回青春記憶。

這次民歌演唱會將與「台北大巨蛋拾光祭Taipei Dome EASTWAVE」活動盟結良緣，讓不同世代的民眾都能在這裡找到屬於自己的感動與連結，宣傳曲之一《五十年》是由吳楚楚與老搭檔「Michael」張明智共同創作，兩人都曾是飛碟唱片的高層主管，50年前共組二重唱，後稱「清清楚楚二重唱」，堪稱民歌早期二重唱的先驅。

民歌大團圓演唱會主視覺曝光。（中華音樂人交流協會提供）民歌大團圓演唱會主視覺曝光。（中華音樂人交流協會提供）

首創小吃美食民歌祭 邀蕭青陽助陣主視覺

「民歌大團圓」演唱會將以多舞台方式把「民歌前傳」、「民歌經典」、「民歌後金曲」等不同時期好歌一網打盡，曲目估計超過100首，民歌手的「超級返校日」，希望有機會和4萬歌迷一起重溫民歌美好，屆時也會把全台具特色的小吃美食搬進大巨蛋館內外，讓大家聽好歌還能吃美食。

葛萊美獎得主蕭青陽為大巨蛋民歌演唱會設計主視覺。（蕭青陽提供）葛萊美獎得主蕭青陽為大巨蛋民歌演唱會設計主視覺。（蕭青陽提供）

演唱會主視覺則邀請得過葛萊美獎「最佳唱片包裝設計獎」的設計師蕭青陽打造，以「民歌魂」躍動不停的精神加上突破民歌色調的嶄新創意，並以象徵民歌極簡吉他輪廓切割時光之門來串接世代能量，門票7月12日中午12點於拓元售票系統開賣。

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