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娛樂 最新消息

高雄啤酒節-娜璉狂野壓軸 李雅英火辣開場 U:NUS肌情四射

TWICE的娜璉壓軸登台嗨翻全場。（讀者提供）TWICE的娜璉壓軸登台嗨翻全場。（讀者提供）

〔記者陽昕翰、李惠洲、廖俐惠／高雄報導〕「2025 7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」昨起一連三天在高雄夢時代正對面廣場登場，韓國女團TWICE的成員娜璉是首日壓軸掀高潮；五堅情的成員陳零九捲入閃兵案「全面停工」，昨晚婁峻碩、邱鋒澤、黃偉晉與小賴都出席活動，最終沒有合體，讓粉絲直呼可惜。

高雄啤酒節-娜璉狂野壓軸 李雅英火辣開場 U:NUS肌情四射南韓啦啦隊女神李雅英在高雄參加音樂節。
（寬寬整合行銷提供）

主辦單位表示，3日活動的現場人數超過95000人，首日由火辣的DJ妖嬌在主舞台打頭陣，也與南韓啦啦隊女神李雅英驚喜同台。妖嬌受訪嗨喊：「第一次跟雅英同台，覺得好興奮，本來很想要直接貼胸貼上去。」可惜被主辦單位阻止，透露今明兩天的服裝會更性感。

U:NUS的蔡承祐（右一）大方脫衣秀肌。（寬寬整合行銷提供）U:NUS的蔡承祐（右一）大方脫衣秀肌。（寬寬整合行銷提供）

昨晚除了陳零九缺席，五堅情的婁峻碩、邱鋒澤、黃偉晉與小賴接力登台，邱鋒澤分別與黃偉晉、小賴合唱，最後由婁峻碩壓軸演出，四人並沒有在台上合體。

MAMAMOO的頌樂（圖）、輝人昨天甜笑抵達小港機場，今晚在高雄啤酒節接力演出。（記者李惠洲攝）MAMAMOO的頌樂（圖）、輝人昨天甜笑抵達小港機場，今晚在高雄啤酒節接力演出。（記者李惠洲攝）

鮮肉男團U:NUS誠意十足，先帶BAND演唱了《U&US》、《修理偶》，還加碼《如果愛都說不出來》和《麻吉Go》兩首新歌，來自高雄的蔡承祐超大方展露八塊肌獻給家鄉粉絲。

MAMAMOO的頌樂、輝人（圖）昨天甜笑抵達小港機場，今晚在高雄啤酒節接力演出。（記者李惠洲攝）MAMAMOO的頌樂、輝人（圖）昨天甜笑抵達小港機場，今晚在高雄啤酒節接力演出。（記者李惠洲攝）

首日壓軸的娜璉掀起最高潮，除了選唱主打歌《POP!》、《ABCD》，還與歌迷玩起TWICE舞蹈挑戰，幸運歌迷也得到了簽名海報，現場氣氛嗨翻。

此外，MAMAMOO的頌樂、輝人昨抵達小港機場，寵粉的兩人，面對粉絲揮手、收信樣樣來，非常親民，今晚她們也都將在高雄啤酒節接力演出。

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