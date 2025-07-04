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娛樂 最新消息

影帝趙震雄有意當導演尋求台韓合作 問候阿兵哥許光漢

趙震雄親和力十足，比出愛心模樣十分卡哇伊。（記者潘少棠攝）趙震雄親和力十足，比出愛心模樣十分卡哇伊。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國影帝趙震雄第4度來台，受邀參加台北電影節，將在明晚擔任頒獎嘉賓，昨他出席記者會，分享自己很喜歡蒼蠅頭等台灣料理，也因為台菜實在太好吃，讓他克服了對香菜的恐懼，笑說：「我變成香菜迷了。」

趙震雄回憶去年來台在路上被不少人認出來，讓他大喊：「嚇了一大跳！在國外被認出來的經驗沒有很多。」他昨特別問候合作過韓劇《無路可走：輪盤賭》的許光漢，知道他正在當兵中，稱很欣賞許光漢的態度及演技上的能量，透露去年兩人還有視訊通話，希望未來有機會合作。

趙震雄曾看過《想見你》、《不能說的·秘密》等台灣作品，接下來趙震雄有意與台灣合作，擔任導演拍攝作品，這幾天將到高雄走走看看，更不諱言計畫尋找投資商，積極遞名片認識更多台灣電影人。

趙震雄演出的韓劇《信號》將在明年推出續集《第二個信號》，他幽默的說：「我可以說的只有『我有演出』！」透露李帝勳、金憓秀等人都會回歸。他還分享，當初李帝勳來台辦完見面會後，回韓國還跟他炫耀，這次換他成為北影首位韓國嘉賓，笑說自己不用再羨慕了，輪到他炫耀。

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