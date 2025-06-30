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宋芸樺進軍韓國導演誇讚 開心和韓孝周用同把梳子

韓國導演朴相敏（左）、宋芸樺出席電影《無人知曉的家》北影首映，分享拍攝花絮。（台北電影節提供）韓國導演朴相敏（左）、宋芸樺出席電影《無人知曉的家》北影首映，分享拍攝花絮。（台北電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕宋芸樺主演台韓合製驚悚電影《無人知曉的家》昨在台北電影節首映，首次用韓語拍戲的宋芸樺，透露練了半年韓文，每天抱劇本睡覺。宋芸樺表示，在韓國的化妝師剛好和偶像韓孝周是同一位，讓她開心到彷彿追星成功。

首度進軍韓國拍戲的宋芸樺坦言原本擔心難以詮釋角色，後來發現導演朴相敏人很好，加上化妝師曾和韓劇《MOVING異能》韓孝周合作過，讓宋芸樺嗨喊「跟韓孝周用同一把梳子了」，心情放鬆許多。

朴相敏透露，因看過《我的少女時代》變成宋芸樺的粉絲，因此找她主演電影，大讚她雖然語言不通，但表現很好，看好她能進軍韓國發展，聽得宋芸樺心花怒放。

朴相敏提及，當初劇本寫到男主角逃亡國外，加上電影背景70年代有不少韓國人移民到台灣，於是選擇赴台拍攝。

首次來台拍片，朴相敏難忘劇組準備的「台式便當」，另外還附上泡菜、辛拉麵、小菜等，表示台灣人都很親切，印象非常好。

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