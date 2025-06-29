窪田正孝愛上台灣便當哈美食 《惡夏》被女人包圍羞認心動

窪田正孝提及美食，話匣子不停，與現場眾人相談甚歡。（台北電影節提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男星窪田正孝昨受邀參加台北電影節，宣傳最新電影《惡夏》。他在片中飾演黑道「金本」，經營著聲色場所，被問到被小姐們包圍的感想，窪田正孝害羞的說：「我承認內心有點小心動…」超老實發言，笑翻現場眾人。

這是他第二次訪台，去年曾來探班愛妻水川麻美，前去台劇《零日攻擊》的攝影棚，台灣的朋友們都非常熱情歡迎他，讓他印象深刻。相較於日本片場的冷便當，窪田正孝當時品嘗台灣片場的蔥油雞便當之後，大讚實在太好吃，「如果到日本開店的話，一定會超夯！」去年他在大稻埕買了干貝、蝦米等乾貨，自用又當伴手禮送人，這次品嘗了小籠包，又聽說牛肉麵、芒果冰很不錯，希望能夠嘗試看看。

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窪田正孝在台灣粉絲不少，有人笑說燒香拜拜才能見到他本人，他有感而發，表示演員很難直接感受到粉絲的反應，「但我這次來，很多人告訴我有看過我的作品，原來我的作品真的有傳達給各位。」他最後大喊「COME ON」，希望台灣的邀約找上門。

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