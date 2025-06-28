晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡瀾離世享壽83歲 香港四大才子全殞落

香港四大才子之一的蔡瀾於6月25日離世，遺體已迅速火化，不設任何儀式。（翻攝自臉書）香港四大才子之一的蔡瀾於6月25日離世，遺體已迅速火化，不設任何儀式。（翻攝自臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕與金庸、倪匡、黃霑並列為「香港四大才子」之稱的著名作家蔡瀾，昨證實已於25日於香港養和醫院安詳離世，享壽83歲。親友在蔡瀾的社群PO文中提到，因遵從他意願，也為免叨擾親朋好友，所以不設任何儀式，「遺體已火化，在此感謝各位對蔡瀾先生的關懷。」

蔡瀾同時是香港著名美食評論家，曾主持多個美食節目，也曾擔任電影製片，雖與3位大師齊名「香港四大才子」，但他曾表示自己「不夠資格」，並形容金庸才是大師。

曾有報導指出蔡瀾年輕時交過61個女友，他不諱言自己風流，但最後情定太太張瓊文。前年太太跌倒，他為護妻也摔傷，太太離世後，他將位於九龍城的舊居出售，移居至酒店服務式公寓，每月花費50萬港幣（約台幣185.5萬元）聘請醫生、護士、管家等8人團隊照顧他。今年4月他因健康問題進入加護病房，曾透過秘書表示，自己只是有些「老毛病」，要外界不用擔心，沒想到2個月後卻傳離世。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中