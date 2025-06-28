蔡瀾離世享壽83歲 香港四大才子全殞落

香港四大才子之一的蔡瀾於6月25日離世，遺體已迅速火化，不設任何儀式。（翻攝自臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕與金庸、倪匡、黃霑並列為「香港四大才子」之稱的著名作家蔡瀾，昨證實已於25日於香港養和醫院安詳離世，享壽83歲。親友在蔡瀾的社群PO文中提到，因遵從他意願，也為免叨擾親朋好友，所以不設任何儀式，「遺體已火化，在此感謝各位對蔡瀾先生的關懷。」

蔡瀾同時是香港著名美食評論家，曾主持多個美食節目，也曾擔任電影製片，雖與3位大師齊名「香港四大才子」，但他曾表示自己「不夠資格」，並形容金庸才是大師。

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曾有報導指出蔡瀾年輕時交過61個女友，他不諱言自己風流，但最後情定太太張瓊文。前年太太跌倒，他為護妻也摔傷，太太離世後，他將位於九龍城的舊居出售，移居至酒店服務式公寓，每月花費50萬港幣（約台幣185.5萬元）聘請醫生、護士、管家等8人團隊照顧他。今年4月他因健康問題進入加護病房，曾透過秘書表示，自己只是有些「老毛病」，要外界不用擔心，沒想到2個月後卻傳離世。

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