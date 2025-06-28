《凶宅》店長李銘順住飯店燈全亮 范少勳全黑 施名帥自認超怕死

范少勳（左起）、施名帥、江宜蓉、李銘順受訪不停鬥嘴，感情融洽。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕台劇《凶宅專賣店》前兩集昨在台北電影節首映，李銘順、范少勳及施名帥等人出席受訪，導演奚岳隆稱演員都是自己的一時之選，天天看著眾演員群魔亂舞，笑說「鬼應該都被吵到」。

李銘順飾演販售凶宅的店長，戲外的他常常出國拍戲，住飯店多少都有點擔心，會把房間的燈全部打開，比較有安全感。范少勳則是「全黑派」，眼不見為淨。

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范少勳被施名帥說很膽小，他坦言不太敢接靈異片，希望能擁有鋼鐵之心，比起被嚇，更想要嚇人。施名帥在劇中怕死又白目，現實中也超級怕死，透露有一次拍戲進到一間房間，背後卻突然發涼，一抬頭發現頭上的吊扇貼有符咒，讓他心中毛毛的。

施名帥今年以《乒乓男孩》獲得北影提名男配角，他表示很開心，認為這是一個肯定。

《久別重逢》導演梁禮彥（左）與主演許恩怡親臨北影媒體茶敘，分享創作歷程。（台北電影節提供）

★香港初戀女神許恩怡 喊話李沐合作

港片《久別重逢》前天在北影全台首映，女主角許恩怡的母親是香港女神柏安妮，而她則有「初戀女神」的稱號，此次來台希望能品嘗滷肉飯，並喊話與李沐合作。身為常來台的旅客，導演梁禮彥則大讚台南、墾丁、山林都很漂亮，希望有天能來台取景拍片。

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