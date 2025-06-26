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娛樂 最新消息

金曲特別貢獻獎-巫啟賢歌聲緬懷馬兆駿 蕭煌奇致敬翁孝良

巫啟賢（圖）與蕭煌奇將擔任金曲特別貢獻表演嘉賓。（台視提供）巫啟賢（圖）與蕭煌奇將擔任金曲特別貢獻表演嘉賓。（台視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮於本週六在台北小巨蛋登場，今年拿下特別貢獻獎的得主為音樂人「馬爺」馬兆駿及翁孝良，昨台視也釋出特別貢獻獎的表演嘉賓，將由巫啟賢獻獎並以歌聲緬懷好友馬兆駿；蕭煌奇則將演唱翁孝良作品致敬，他直呼緊張，喊要半夜加班把歌詞背熟。

巫啟賢與蕭煌奇（圖）將擔任金曲特別貢獻表演嘉賓。（台視提供）巫啟賢與蕭煌奇（圖）將擔任金曲特別貢獻表演嘉賓。（台視提供）

馬兆駿是華語流行音樂的重要推手，生前曾經製作過劉文正、黃鶯鶯等歌手的專輯，當天擔任獻獎人的巫啟賢表示：「他獲得這個獎實至名歸，能為他獻獎我感到非常榮幸。」典禮當天巫啟賢也將獻唱馬兆駿的作品，他表示，在接下主辦單位邀約後，和馬兆駿的家人有過多次交流，大家都對馬兆駿有無限的懷念，這次演出巫啟賢將會遵循馬兆駿的諄諄教誨：「老老實實、誠懇地為他唱歌。」

馬兆駿獲金曲特別貢獻獎。（資料照）馬兆駿獲金曲特別貢獻獎。（資料照）

翁孝良過去曾擔任國際唱片公司總經理，曾帶領張雨生、東方快車、陶晶瑩、徐懷鈺等歌手進入歌壇，是流行歌壇的「造星者」，蕭煌奇這次將以表演嘉賓的身分向翁孝良致敬，蕭煌奇坦言對這次的表演感到壓力，強調會把歌詞背的滾瓜爛熟，也希望透過這次演出，把翁孝良的正面能量傳遞出去。獻獎人則由潘越雲擔任，她將與齊豫合唱翁孝良經典作品《夢田》。

翁孝良獲金曲特別貢獻獎。（資料照）翁孝良獲金曲特別貢獻獎。（資料照）

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