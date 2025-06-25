黑寡婦登恐龍島 獲讚「最美侏羅紀」

思嘉喬安森亮麗現身《侏羅紀世界：重生》紐約首映會。（法新社）

〔記者許世穎／紐約報導〕影史賣座《侏羅紀》系列推出全新篇章《侏羅紀世界：重生》，以全新角色、場景和恐龍震撼回歸，並找來「黑寡婦」思嘉喬安森領軍展開精采冒險。電影23日（美國時間）在紐約舉辦盛大首映，獲讚是「有史以來最美的《侏羅紀》電影」，導演蓋瑞斯愛德華成功拍出系列最緊張、最驚悚的動作場面，大獲好評。

思嘉喬安森在電影裡展開緊張刺激的冒險。（UIP提供）

思嘉喬安森「迷妹」變主角 等15年向史匹柏毛遂自薦

電影由曾執導《星際大戰外傳：俠盜一號》、《A.I.創世者》等片視覺風格強烈的愛德華擔任導演，並由首集《侏羅紀公園》編劇大衛柯普回歸執筆，首波評價就被形容氣氛強烈呼應初代《侏羅紀公園》三部曲，讓人彷彿回到1993年史蒂芬史匹柏所打造的原始世界。

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思嘉坦言，從小就是《侏羅紀》系列大粉絲，當得知新一集正在籌備，便毫不猶豫主動向這個系列的大師、本片執行製片史匹柏自我推薦。她笑說和史匹柏開會時很掙扎應該裝冷靜，還是乾脆放飛自我，「我覺得當我告訴他這部片對我有多重要時，他其實也很興奮，如果我當時裝冷靜，也許就拿不到這個角色了！」

《侏羅紀世界：重生》在紐約首映，導演蓋瑞斯愛德華（右五）率領主要演員齊聚一堂。（法新社）

提到終於參與演出，思嘉開心表示：「簡直不可思議！」她說試著加入《侏羅紀》系列可能已經有15年，「當聽說新一集《侏羅紀》正在開發，主角鎖定女性，而且年齡剛好是我可以詮釋的範圍，還在我能空出檔期拍攝的時間點，一切都太夢幻了！」她說為此告訴自己要把激動的粉絲情緒先收起來，「但有時還是會偷偷有點迷妹上身。」

對於向史匹柏毛遂自薦，思嘉也表示：「如果你真的對某個項目充滿熱情，那就勇敢說出來，不需要刻意壓抑。」她形容新作帶回系列初衷，特別是由柯普親自執筆劇本，加上導演愛德華本身是史匹柏的超級粉絲，「我認為這部片就是一封獻給史蒂芬作品的情書，影迷可以真切感受到原版《侏羅紀公園》的DNA。」《侏羅紀世界：重生》將於7月2日在台上映。

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