王品澔試鏡《拜六禮拜》放鳥險丟角色 杜政哲曝連晨翔探班劉品言內情

王品澔（左起）在《拜六禮拜》飾演鍾欣凌兒子，很有觀眾緣，證明導演杜政哲挑人眼光好。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾欣凌、王品澔合作的夯劇《拜六禮拜》已連續12天霸占Netflix台灣冠軍，兩人在戲裡是母子，先前一場兒子出櫃的戲令人動容。

編導杜政哲昨受訪時卻爆料王品澔第一次試鏡時「放鳥」，只寄了一段影片，當時杜政哲就打從心底確定這個角色不給王品澔，打算起用新人演出，沒想到後來新人演員無法參與，王品澔才獲得第二次機會。

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鍾欣凌在旁聽聞這段曲折故事，對「兒子」讚不絕口，她說：「他戲裡戲外都很貼心，讓我突然覺得有個兒子還不錯，可以穩重到讓我撒嬌。」難道想再生個兒子？她立刻嚇壞直搖頭回：「沒辦法！我停經了！」

王品澔戲裡飾演同志，戲外也曾被男生告白，但他委婉拒絕，告訴對方自己不是同志，因此後來都成了好哥兒們。

此外，劉品言和連晨翔因合作 《舊金山美容院》結緣，日前無預警宣布結婚，也將晉升新手爸媽，身為「媒人」的導演杜政哲說自己比大家早兩個禮拜知道，得知「喜上加喜」，他驚訝到只能頻頻用「哇」來回應。

回想兩人交往的種種跡象，他提到去年9月找劉品言來客串《拜六禮拜》，當時他隨興打電話問連晨翔「要不要來探班」，連晨翔一口答應。杜政哲現在想想時間點覺得頗有玄機，打趣說：「原來那時已經在追求，難怪他會來。」也說自己看兩人私下互動，一點都看不出有曖昧流動。

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