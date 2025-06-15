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修杰楷砸30萬全家出國 寵賈靜雯坐商務艙

修杰楷化身「修教練」，親自示範燃脂運動。（記者胡舜翔攝）修杰楷化身「修教練」，親自示範燃脂運動。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷昨擔任3C家電一日店長，現場化身「修教練」，親自示範燃脂運動，邀請粉絲一同體驗體脂計，還大膽挑戰猜測粉絲體脂區間，上演「燃脂PK」，互動環節讓現場笑聲連連。

聊到是否會趁機在店內挑選結婚禮物？修杰楷一臉疑惑問：「有誰要結婚？」得知是《此時此刻》飾演老婆的劉品言帶球閃婚連晨翔，他驚呼：「等一下就去看，看看有沒有適合準媽媽的東西。」

暑假將至，修杰楷已規劃好女兒咘咘、波妞的暑期計畫，坦言與老婆賈靜雯會排開工作，盡可能陪伴小孩，目前已安排好一些行程，像是露營、出國參加夏令營，費用超過30萬，「我是不知道正確的數字，但應該是有，一家人出遊光是機票（金額）就滿可觀，小朋友的暑假真的很貴。」

修杰楷談到，以前出國工作搭飛機都會坐商務艙，但帶小孩就會坐經濟艙，原來是他想趁機教育小孩，「可以坐商務艙是因為爸爸、媽媽很努力工作賺錢 ，所以以後要很努力工作，才可以坐比較大的位子。」至於老婆賈靜雯則會獨享商務艙，修杰楷說：「還是讓她坐得比較舒服，她真的工作很辛苦。」

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