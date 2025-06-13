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娛樂 最新消息

電豹女草莓曾收百萬包養價 雪寶直播月入百萬不靠乾爹

草莓（右）與雪寶靠實力在啦啦隊圈闖蕩，不接受包養邀約。（記者侯家瑜攝）草莓（右）與雪寶靠實力在啦啦隊圈闖蕩，不接受包養邀約。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕啦啦隊圈近來風波不斷，「情色教主」雪碧日前爆料部分女孩藉啦啦隊當跳板、以身體換金錢，引發熱議。浪LIVE電豹女成員草莓與雪寶昨擔任燒烤店一日店長，親自回應此事，強調自己靠實力打拚、不接受不當邀約。

草莓表示確實曾收到包養私訊，有人開價高達50萬至100萬，甚至要求出國、共餐，「但我不會輕信，會過濾訊息也會提醒其他女孩自我保護。」被封為「億萬直播主」的雪寶坦言自己不需要靠這些來生活，「我最高一個月直播有100萬進帳，不包含其他工作。」透露直播觀眾是喜歡她能很真心的給足情緒價值。

對於包養話題是否會影響啦啦隊形象？草莓坦言有些擔心，但會做好自己；雪寶則表示，每人選擇不同，但靠實力更安心。

而對於近日樂天女孩Dora捲入小三風波，有被列入「獵豔名單」的草莓，一臉無奈表示：「應該是因為之前與Dora一起錄節目才會被扯進去。」

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