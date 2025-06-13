彭小刀率隊走讀台灣古道 金荷娜 南優鉉 李濬榮先秀客語

彭小刀（左起）、南優鉉、金荷娜、李濬榮、肌肉山山一同出席客家電視《細細山路私密達》記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕彭小刀、韓籍YouTuber肌肉山山與韓星金荷娜、INFINITE主唱南優鉉、李濬榮合作拍攝客台實境節目《細細山路私密達》。

三位韓星昨出席發布會，都在台上秀起客語，其中南優鉉還對著鏡頭用客語熱情喊：「我是你的男朋友！」引起現場歡呼；昔在《苦盡柑來》中飾演IU媽寶男友的人氣演員李濬榮這次首度來台，直呼又害羞又緊張，儘管昨日陰雨綿綿李濬榮則表示看著淋著雨的台灣風景覺得很美。

請繼續往下閱讀...

彭小刀直呼這次找來大咖韓星組合超神，身為客家人的他迫不及待想介紹在地文化與美食給他們，而當南優鉉得知彭小刀是台灣天團5566成員時，隨即拱手喊大哥，李濬榮馬上跟著叫前輩，彭小刀也說南優鉉的粉絲還叫他教南優鉉唱《我難過》，或許之後在節目中有機會能看到「夢幻連動」。

金荷娜時隔13年再度來台，提到很懷念珍珠奶茶和牛肉麵，她之前就想來台灣旅行不過一直沒機會，這次透過節目可以深入了解台灣，她很期待。金荷娜平常就會爬山、運動，她透露為了節目，前天回家有運動，結果大腿有點痛，還爆笑詢問如果真的爬不動大家要背她，彭小刀則立刻毛遂自薦說他會背。

這次節目中，台韓五人組將踏上台灣最長國家級自然步道「樟之細路」，透過10天旅程親身走讀客家古道，體驗傳統文化，雖還未正式開拍，但超強卡司組合已讓不少觀眾期待節目播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法